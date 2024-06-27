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Штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине: ще п'ять бойовиків отримали 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 24809 перегляди

Ще п'ятьох бойовиків, які воювали проти українських сил у Донецькій та Запорізькій областях, засуджено до 15 років ув'язнення за штурми Авдіївки, Бахмута та Роботиного на підставі доказів, наданих Службою безпеки України.

Штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине: ще п'ять бойовиків отримали 15 років тюрми

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще п’ять зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині та Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Українські захисники взяли чотирьох зловмисників у полон під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного – затримали у ході бойових дій під Роботиним,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Один із засуджених є мешканцем тимчасово окупованого Донецька. У 2015 році він вступив до підконтрольної рф "народної міліції днр" та воював проти сил АТО на сході України. Після початку повномасштабної війни бойовик "перевівся" до снайперського підрозділу окупаційних угруповань Південного військового округу рф. У його складі зрадник вів прицільний вогонь по вогневих позиціях ЗСУ під Авдіївкою.

Ще один злочинець – житель Криму, який відбував покарання за тяжкі злочини в тюрмі. Там він добровільно долучився до окупаційних загонів "шторм-V". Після нетривалої підготовки на полігонах тимчасово окупованої частини Запорізької області його призначили стрільцем штурмового підрозділу рашистів та відправили у напрямку Роботиного.

Серед інших засуджених – вогнеметник та двоє стрільців ворожих угруповань "Восток" та "Кальміус", які воювали проти Сил оборони в районах Оленівки та Волновахи.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування);
  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Нагадаємо

П'ятьом бойовикам, які штурмували українські позиції у Мар'їнці та Вугледарі, Служба безпеки України оголосила про підозру, їм загрожує довічне ув'язнення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
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