Україна репатріювала тіла 501 полеглого воїна з різних напрямків бойових дій. Найбільше тіл повернуто з Авдіївського напрямку -
382, також є загиблі з Бахмутського, Мар'їнського та інших ділянок фронту.
Вранці 7 серпня російські війська обстріляли Антонівку та Михайлівку на Донеччині. Внаслідок атак загинули 4 мирних жителі віком
від 52 до 65 років, ще один чоловік отримав поранення.
Ще п'ятьох бойовиків, які воювали проти українських сил у Донецькій та Запорізькій областях, засуджено до 15 років ув'язнення за
штурми Авдіївки, Бахмута та Роботиного на підставі доказів, наданих Службою безпеки України.
Вовчанськ у Харківській області перетворюється на Бахмут або Мар'їнку через інтенсивні російські обстріли та велику кількість
керованих авіабомб, які скидаються на місто, руйнуючи будівлі та завдаючи значної шкоди.
Російська армія продовжує перекидати підкріплення на північ Донецької області через Маріуполь.