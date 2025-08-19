50 тисяч грн при народженні дитини: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні за основу урядовий законопроєкт, за яким передбачається підвищення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень, а також збільшення фінансової підтримки для вагітних без трудового стажу та запровадження додаткової допомоги для батьків, які повертаються на роботу після року дитини. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13532.

Деталі

Рада проголосувала №13532 – систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. "За" - 290 - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, планується ввести нові види допомоги для дітей:

допомога для догляду за дитиною “єЯсла” - відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, яка була надана закладами дошкільної освіти;

одноразова грошова допомога учням перших класів “Пакунок школяра” - одноразова грошова допомога, що виплачується для придбання необхідного учню шкільного приладдя (канцелярських товарів), книжок, дитячого одягу та взуття для задоволення базових потреб у проходженні освітнього процесу.

Також зберігається допомога "Пакунок малюка", однак, якщо раніше набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік - можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 гривень щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Окрім того, встановлюватимуться і інші види допомоги:

у період вагітності, пологів та післяпологовий період в порядку черговості залежно від етапів життєвого циклу;

у період догляду за дитиною - допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей одиноким матерям.

Згідно з законопроєктом, видача одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" отримувачу проводиться у закладі охорони здоров’я.

У разі відсутності у закладі охорони здоров’я "Пакунка малюка", то його видача проводиться відповідними виконавчими органами місцевих рад протягом 30 днів з дня народження дитини на підставі письмової заяви отримувача.

Жінки, які народили, та не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримуватимуть право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, розмір якої буде визначатися Кабінетом міністрів.

Також проєкт закону передбачає надання допомоги у розмірі 50 тис. гривень народженні першої та кожної наступної дитини. Раніше розмір такої допомоги складав 41 тис. 280 гривень.

Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини.

У разі коли матері дитини було призначено допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини призначається без подання документів.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 місяців із дня народження дитини. У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

Окрім того, допомога не буде виплачуватися, якщо:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини.

Нагадаємо

