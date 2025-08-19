$41.260.08
50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла законопроект за основу

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении единовременной помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. Также предусматривается дополнительная поддержка беременных без трудового стажа и родителей, возвращающихся на работу.

50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу правительственный законопроект, которым предусматривается повышение единовременной помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен, а также увеличение финансовой поддержки для беременных без трудового стажа и введение дополнительной помощи для родителей, возвращающихся на работу после года ребенка. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13532.

Детали

Рада проголосовала №13532 – систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. "За" - 290

- сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, планируется ввести новые виды помощи для детей:

  • помощь по уходу за ребенком "еЯсли" - возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком, которая была предоставлена учреждениями дошкольного образования;
    • единовременная денежная помощь учащимся первых классов «Пакет школьника» - единовременная денежная помощь, выплачиваемая для приобретения необходимого ученику школьного принадлежностей (канцелярских товаров), книг, детской одежды и обуви для удовлетворения базовых потребностей в прохождении образовательного процесса.

      Также сохраняется помощь "Пакет малыша", однако, если раньше набор можно было получить только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

      Если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год - можно получать компенсацию за детсад (примерно до 8000 гривен ежемесячно). Или же государство будет платить за того из родителей, кто после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.

      Кроме того, будут устанавливаться и другие виды помощи:

      • в период беременности, родов и послеродовой период в порядке очередности в зависимости от этапов жизненного цикла;
        • в период ухода за ребенком - помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста;
          • помощь при усыновлении ребенка;
            • помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
              • помощь на детей одиноким матерям.

                Согласно законопроекту, выдача единовременной натуральной помощи "пакет малыша" получателю производится в учреждении здравоохранения.

                В случае отсутствия в учреждении здравоохранения "Пакета малыша", то его выдача производится соответствующими исполнительными органами местных советов в течение 30 дней со дня рождения ребенка на основании письменного заявления получателя.

                Женщины, родившие, и не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования, будут получать право на государственную помощь в связи с беременностью и родами, размер которой будет определяться Кабинетом министров.

                Также проект закона предусматривает оказание помощи в размере 50 тыс. гривен при рождении первого и каждого последующего ребенка. Ранее размер такой помощи составлял 41 тыс. 280 гривен.

                Помощь родителям при рождении ребенка назначается на основании свидетельства о рождении ребенка.

                В случае когда матери ребенка была назначена помощь в связи с беременностью и родами, помощь при рождении ребенка назначается без предоставления документов.

                Помощь при рождении ребенка назначается при условии, что обращение за ее назначением поступило не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае рождения мертвого ребенка помощь при рождении ребенка не назначается.

                Кроме того, помощь не будет выплачиваться, если:

                • лишение получателя помощи родительских прав;
                  • отнятие ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;
                    • временное устройство ребенка на полное государственное содержание;
                      • прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий в отношении конкретного ребенка.

                        Напомним

                        Кабинет министров одобрил законопроект, которым предусматривается повышение единовременной помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен, а также увеличение финансовой поддержки для беременных без трудового стажа и введение дополнительной помощи для родителей, возвращающихся на работу после года ребенка.

                        Павел Башинский

