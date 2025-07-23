50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч щомісяця: Кабмін знову погодив збільшення допомоги до та після народження дитини

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, за яким передбачається підвищення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень, а також збільшення фінансової підтримки для вагітних без трудового стажу та запровадження додаткової допомоги для батьків, які повертаються на роботу після року дитини. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

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"Схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", - розповів Мельничук.

Він зазначив, що документом пропонується надавати:

допомогу жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, розмір якої становитиме 7 тис. гривень на одну дитину на місяць для жінок без трудового стажу;

одноразову допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини у розмірі 50 тис. гривень;

допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку одному з батьків дитини, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною;

допомогу для догляду за дитиною “єЯсла”;

одноразову грошову допомогу учням перших класів “Пакунок школяра” одному з батьків на кожну дитину.

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Пропонується також передбачити, що в разі наявності попиту та нестачі місць для здобуття дошкільної освіти у комунальних закладах освіти їх засновники за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та відповідно до затверджених ними порядків зобов’язані:

придбати в інших суб’єктів освітньої діяльності відповідні освітні послуги; повністю або частково компенсувати батькам кошти, сплачені за здобуття їх дітьми дошкільної освіти;

в інший спосіб забезпечити фінансування здобуття дітьми дошкільної освіти за принципом “кошти йдуть за дитиною”.

Доповнення

14 липня Кабінет міністрів погодив підвищення допомоги при народженні дитини: одноразова виплата зросте до 50 тисяч гривень, замість 10, а щомісячна підтримка для майбутніх мам без трудового стажу - до 7 тисяч грн. Крім того, родини зможуть отримувати додаткову щомісячну допомогу, якщо батьки виходять на роботу після 1 року дитини.

Однак, Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України, що автоматично означало відставку всього уряду, а також відкликання законопроєктів, які були подані урядом до ВР.

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