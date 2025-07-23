50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч щомісяця: Кабмін знову погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
Київ • УНН
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, що передбачає збільшення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Документ також пропонує збільшення фінансової підтримки для вагітних без трудового стажу та запровадження додаткової допомоги для батьків, які повертаються на роботу після року дитини.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, за яким передбачається підвищення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень, а також збільшення фінансової підтримки для вагітних без трудового стажу та запровадження додаткової допомоги для батьків, які повертаються на роботу після року дитини. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
"Схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", - розповів Мельничук.
Він зазначив, що документом пропонується надавати:
- допомогу жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, розмір якої становитиме 7 тис. гривень на одну дитину на місяць для жінок без трудового стажу;
- одноразову допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини у розмірі 50 тис. гривень;
- допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку одному з батьків дитини, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною;
- допомогу для догляду за дитиною “єЯсла”;
- одноразову грошову допомогу учням перших класів “Пакунок школяра” одному з батьків на кожну дитину.
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Пропонується також передбачити, що в разі наявності попиту та нестачі місць для здобуття дошкільної освіти у комунальних закладах освіти їх засновники за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та відповідно до затверджених ними порядків зобов’язані:
- придбати в інших суб’єктів освітньої діяльності відповідні освітні послуги; повністю або частково компенсувати батькам кошти, сплачені за здобуття їх дітьми дошкільної освіти;
- в інший спосіб забезпечити фінансування здобуття дітьми дошкільної освіти за принципом “кошти йдуть за дитиною”.
Доповнення
14 липня Кабінет міністрів погодив підвищення допомоги при народженні дитини: одноразова виплата зросте до 50 тисяч гривень, замість 10, а щомісячна підтримка для майбутніх мам без трудового стажу - до 7 тисяч грн. Крім того, родини зможуть отримувати додаткову щомісячну допомогу, якщо батьки виходять на роботу після 1 року дитини.
Однак, Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України, що автоматично означало відставку всього уряду, а також відкликання законопроєктів, які були подані урядом до ВР.
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