Україна виплачуватиме 50 000 грн допомоги на кожну дитину після депортації
Київ • УНН
Україна запровадила одноразову виплату в розмірі 50 000 грн для дітей, які повертаються з депортації чи тимчасово окупованих територій. Кошти допоможуть з адаптацією та реінтеграцією.
Україна запровадила одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 грн для кожної дитини, яка повертатиметься після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Деталі
Ці гроші допоможуть батькам або законним опікунам створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні. Дана допомога не впливає на розмір інших соціальних виплат чи субсидій.
Для того, щоб її отримати дану допомого, необхідно звернутись до Державної служби України у справах дітей. У Мінсоцполітики нагадали, що для кожної дитини складається індивідуальний план повернення, який охоплює три пакети допомоги — короткострокову, середньострокову і довгострокову.
Залежно від потреб дитина може отримувати соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги.
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