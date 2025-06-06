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Украина будет выплачивать 50 000 грн помощи на каждого ребенка после депортации

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Украина ввела одноразовую выплату в размере 50 000 грн для детей, которые возвращаются из депортации или временно оккупированных территорий. Средства помогут с адаптацией и реинтеграцией.

Украина будет выплачивать 50 000 грн помощи на каждого ребенка после депортации

Украина ввела единовременную денежную помощь в размере 50 000 грн для каждого ребенка, который будет возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики.

Детали

Эти деньги помогут родителям или законным опекунам создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине. Данная помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.

Для того чтобы получить данную помощь, необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей. В Минсоцполитики напомнили, что для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения, который охватывает три пакета помощи — краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.

В зависимости от потребностей ребенок может получать социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги.

Напомним

Совет по правам человека при МИД Украины призвал мир усилить давление на россию из-за депортации, русификации и ассимиляции украинских детей.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Министерство социальной политики Украины
Украина
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