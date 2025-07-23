50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч ежемесячно: Кабмин снова согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
Киев • УНН
Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение единовременной помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. Документ также предлагает увеличение финансовой поддержки для беременных без трудового стажа и введение дополнительной помощи для родителей, которые возвращаются на работу после года ребенка.
Кабинет министров одобрил законопроект, которым предусматривается повышение единовременной помощи при рождении ребенка до 50 тысяч гривен, а также увеличение финансовой поддержки для беременных без трудового стажа и введение дополнительной помощи для родителей, возвращающихся на работу после года ребенка. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
"Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью", - рассказал Мельничук.
Он отметил, что документом предлагается предоставлять:
- помощь женщинам в связи с беременностью и родами, размер которой составит 7 тыс. гривен на одного ребенка в месяц для женщин без трудового стажа;
- единовременную помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка в размере 50 тыс. гривен;
- помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста одному из родителей ребенка, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком;
- помощь по уходу за ребенком “еЯсли”;
- единовременную денежную помощь ученикам первых классов “Пакет школьника” одному из родителей на каждого ребенка.
Украина будет выплачивать 50 000 грн помощи на каждого ребенка после депортации06.06.25, 19:41 • 2756 просмотров
Предлагается также предусмотреть, что в случае наличия спроса и нехватки мест для получения дошкольного образования в коммунальных учреждениях образования их учредители за счет средств соответствующих местных бюджетов и в соответствии с утвержденными ими порядками обязаны:
- приобрести у других субъектов образовательной деятельности соответствующие образовательные услуги; полностью или частично компенсировать родителям средства, уплаченные за получение их детьми дошкольного образования;
- иным способом обеспечить финансирование получения детьми дошкольного образования по принципу “средства идут за ребенком”.
Дополнение
14 июля Кабинет министров согласовал повышение помощи при рождении ребенка: единовременная выплата вырастет до 50 тысяч гривен, вместо 10, а ежемесячная поддержка для будущих мам без трудового стажа - до 7 тысяч грн. Кроме того, семьи смогут получать дополнительную ежемесячную помощь, если родители выходят на работу после 1 года ребенка.
Однако, Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что автоматически означало отставку всего правительства, а также отзыв законопроектов, которые были поданы правительством в ВР.
Больше детей смогут получить помощь на обучение: о чем идет речь14.07.25, 13:28 • 7103 просмотра