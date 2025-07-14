Больше детей защитников смогут получить помощь на обучение: о чем идет речь
Киев • УНН
В Украине расширена государственная помощь на обучение детям защитников, включая детей лиц с инвалидностью вследствие войны. Изменен порядок верификации на е-формат, а приоритет отдается тем, кто завершает обучение в 2024/2025 учебном году.
В Украине расширили возможность получения государственной помощи на обучение детям защитников, сообщил в понедельник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Теперь помощь на обучение могут получить дети лиц с инвалидностью вследствие войны.
Изменен порядок верификации для подтверждения права получения ребенком такой помощи - МОН разрешили делать это в е-формате.
Также определена приоритетная последовательность предоставления такой помощи - с преимущественным правом на ее получение для тех, кто завершает обучение по степени профессионального предвысшего, высшего образования в 2024/2025 учебном году.
Соответствующие изменения внесли в Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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