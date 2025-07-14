Більше дітей захисників зможуть отримати допомогу на навчання: про що йдеться
Київ • УНН
В Україні розширено державну допомогу на навчання дітям захисників, включаючи дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни. Змінено порядок верифікації на е-формат, а пріоритет надається тим, хто завершує навчання у 2024/2025 навчальному році.
В Україні розширили можливість отримання державної допомоги на навчання дітям захисників, повідомив у понеділок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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Тепер допомогу на навчання можуть отримати діти осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Змінено порядок верифікації для підтвердження права отримання дитиною такої допомоги - МОН дозволили робити це в е-форматі.
Також визначено пріоритетну послідовність надання такої допомоги - з переважним правом на її отримання для тих, хто завершує навчання за ступенем фахової передвищої, вищої освіти у 2024/2025 навчальному році.
Відповідні зміни внесли до Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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