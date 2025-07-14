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Більше дітей захисників зможуть отримати допомогу на навчання: про що йдеться

Київ • УНН

 • 268 перегляди

В Україні розширено державну допомогу на навчання дітям захисників, включаючи дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни. Змінено порядок верифікації на е-формат, а пріоритет надається тим, хто завершує навчання у 2024/2025 навчальному році.

Більше дітей захисників зможуть отримати допомогу на навчання: про що йдеться

В Україні розширили можливість отримання державної допомоги на навчання дітям захисників, повідомив у понеділок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Тепер допомогу на навчання можуть отримати діти осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Змінено порядок верифікації для підтвердження права отримання дитиною такої допомоги - МОН дозволили робити це в е-форматі.

Також визначено пріоритетну послідовність надання такої допомоги - з переважним правом на її отримання для тих, хто завершує навчання за ступенем фахової передвищої, вищої освіти у 2024/2025 навчальному році.

Відповідні зміни внесли до Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Попередні результати НМТ-2025: найбільше 200-бальників - із математики01.07.25, 14:00 • 3028 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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