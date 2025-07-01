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Попередні результати НМТ-2025: найбільше 200-бальників - із математики

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Оприлюднено результати 13 з 17 основних сесій НМТ 2024, охопивши понад 218 тисяч учасників. 2414 вступників отримали 200 балів хоча б з одного предмета, з них троє — з усіх чотирьох.

Попередні результати НМТ-2025: найбільше 200-бальників - із математики

Готові результати 13 із 17 основних сесій цьогорічного національного мультипредметного тесту. Тобто, понад 218 тисяч учасників тестування знають про свої успіхи. На всі основні сесії НМТ зʼявився 91% від кількості зареєстрованих. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Попри складні обставини воєнного часу, вступники з усіх регіонів, зокрема й прифронтових, демонструють високу мотивацію, явку і конкурентоспроможні результати. Це важливе свідчення зрілості української молоді та стійкості нашої освітньої системи

- зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Деталі

Найбільша кількість 200-бальників показали високий рівень знань саме у математиці. Таких учасників уже 1163. На другому місці англійська мова — 765 максимальних результатів; на третьому — українська мова, де 658 учасників отримали 200 балів.

Загалом 2414 вступників склали хоча б один предмет на 200 балів. З них 250 склали два предмети на максимальний бал, 31 учасник — три предмети, а троє мають 200 балів із чотирьох предметів.

Частка тих, хто не склав математику, нині становить 11,7%, торік цей показник був вищим — 14%. Водночас серед вибіркових предметів найскладнішими виявилися фізика — 10% учасників не впоралися, хімія — 6% та іспанська мова — 4,5% учасників не подолали пороговий бал.

Кількість учасників НМТ, які обирають ці предмети незначна, тому шкала оцінювання для них стає більш чутливою.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники — це більше, ніж у 2024 році (312 508).

Стабільною залишається кількість реєстрацій тих, хто складає НМТ за кордоном, що доводить бажання навчатися в Україні. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — ті, хто повертається до вищої освіти після перерви, уже у віці старше 18 років

- зазначили у Міносвіти.

Що робити вступникам, які пропустили НМТ через ворожі обстріли - роз'яснення24.06.25, 15:05 • 2345 переглядiв

Хто не подолав поріг НМТ із деяких предметів, зберігають можливість вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти, наголосили у МОН.

Україна потребує механіків, будівельників, фахівців з агросфери, молодшого медичного персоналу — саме такі напрями є перспективними на ринку праці та ключовими для відновлення країни.

- нагадали у відомстві.

Додаткова сесія НМТ-2025 триватиме до 25 липня. Учасники, які з поважних причин не склали НМТ під час першої сесії, ще мають можливість скласти тестування, обрати освітній маршрут і скористатися підтримкою, яку держава надає вступникам через систему бюджетних пріоритетів та грантів на компенсацію вартості навчання.

З 1 липня розпочинається вступна кампанія до профтехів: в МОН пояснили, що потрібно для вступу30.06.25, 11:13 • 1778 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Освіта
Лісовий Оксен Васильович
Міністерство освіти і науки України
Україна
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