Що робити вступникам, які пропустили НМТ через ворожі обстріли - роз'яснення

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
09:02 • 24604 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
08:36 • 65110 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є
Ексклюзив
08:07 • 61506 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
07:47 • 73172 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
07:34 • 64935 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
06:40 • 50515 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 63017 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 59281 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 289515 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 120422 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
64%
746мм
Популярнi новини
Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару, вказуючи на зв'язки Тегерана з рф24 червня, 02:25 • 108978 перегляди
Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня24 червня, 03:59 • 102955 перегляди
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном24 червня, 05:38 • 102032 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС24 червня, 06:16 • 86307 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 60386 перегляди
Публікації
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко12:11 • 1552 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 11:50 • 6608 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 33272 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 61722 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 102725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"11:51 • 2888 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 93045 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 172175 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 294524 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 161538 перегляди
Актуальне
Facebook
Нью-Йорк таймс
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)

Що робити вступникам, які пропустили НМТ через ворожі обстріли - роз'яснення

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Вступники, які пропустили НМТ через російські атаки, зможуть пройти тестування під час другої сесії. Переносити дати оцінювання через обстріли недоцільно, оскільки вступники по всій Україні перебувають у різних умовах.

Що робити вступникам, які пропустили НМТ через ворожі обстріли - роз'яснення

Вступники, які не змогли пройти національний мультипредметний тест (НМТ) через російські атаки, зможуть це зробити під час другої сесії, переносити дату оцінювання через обстріли сенсу немає, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Випускники, які з цієї поважної причини, через масовані обстріли, пропустили оцінювання в межах основної сесії, вони його обов’язково пройдуть у межах другої сесії. Власне, для цього вона призначена, щоб врахувати такі обставини", - пояснила Вакуленко.

При цьому вона підкреслила, що переносити дату оцінювання немає жодного сенсу, зважаючи на те, що по всій Україні вступники проходять оцінювання в різних умовах.

"Ми не маємо змоги переносити абсолютно всі дні оцінювання через обстріли. Не впевнена, що вступники б цього хотіли, адже ситуація є невизначеною, а майбутнє непростим. Переносити тестування, враховуючи різні умови, у яких вони проходять, навряд є реалістичним і правильним", - зазначила Вакуленко.

Доповнення

Результати перших семи сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) уже розміщено в персональних кабінетах.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Освіта
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9