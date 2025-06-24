Що робити вступникам, які пропустили НМТ через ворожі обстріли - роз'яснення

Вступники, які не змогли пройти національний мультипредметний тест (НМТ) через російські атаки, зможуть це зробити під час другої сесії, переносити дату оцінювання через обстріли сенсу немає, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

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"Випускники, які з цієї поважної причини, через масовані обстріли, пропустили оцінювання в межах основної сесії, вони його обов’язково пройдуть у межах другої сесії. Власне, для цього вона призначена, щоб врахувати такі обставини", - пояснила Вакуленко.

При цьому вона підкреслила, що переносити дату оцінювання немає жодного сенсу, зважаючи на те, що по всій Україні вступники проходять оцінювання в різних умовах.

"Ми не маємо змоги переносити абсолютно всі дні оцінювання через обстріли. Не впевнена, що вступники б цього хотіли, адже ситуація є невизначеною, а майбутнє непростим. Переносити тестування, враховуючи різні умови, у яких вони проходять, навряд є реалістичним і правильним", - зазначила Вакуленко.

Доповнення

Результати перших семи сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) уже розміщено в персональних кабінетах.