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НМТ-2025: перші результати тестів уже доступні онлайн

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Учасники основних сесій НМТ до 5 червня можуть перевірити свої результати в особистому кабінеті. Результати тих, хто тестувався пізніше, будуть доступні до 4 липня.

НМТ-2025: перші результати тестів уже доступні онлайн

Результати перших семи сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) розміщено в персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 18 червня, пише УНН.

Відсьогодні учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ до 5 червня включно, можуть дізнатися свої результати за шкалою 100-200 балів. Відповідну інформацію розміщено в персональних кабінетах

- повідомили у центрі.

У вкладці "Результат НМТ-2025", як зазначається, доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Окрім того, учасники мають змогу завантажити картку результатів за предметами. 

Учасники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 5 червня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 4 липня.

Учасники, які вже отримали результати і яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти, можуть з 4 липня матимуть змогу замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Освіта
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