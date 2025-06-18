НМТ-2025: первые результаты тестов уже доступны онлайн

Результаты первых семи сессий национального мультипредметного теста (НМТ) размещены в персональных кабинетах, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) 18 июня, пишет УНН.

С сегодняшнего дня участники, принимавшие участие в основных сессиях НМТ до 5 июня включительно, могут узнать свои результаты по шкале 100-200 баллов. Соответствующая информация размещена в персональных кабинетах - сообщили в центре.

Во вкладке "Результат НМТ-2025", как отмечается, доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ, которая необходима для поступления в высшие учебные заведения Украины. Кроме того, участники имеют возможность загрузить карточку результатов по предметам.

Участники основных сессий НМТ, проходившие тестирование после 5 июня, получат свои результаты в персональных кабинетах до 4 июля.

Участники, которые уже получили результаты и которым нужно подать оригинал документа с результатами НМТ в зарубежное учебное заведение, могут с 4 июля смогут заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОЯО и печатью учреждения). Для поступления в высшие учебные заведения Украины этот документ не требуется.

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