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Большинство абитуриентов не сдали НМТ по математике: в центре оценивания назвали причину

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что большинство абитуриентов в этом году не смогли сдать НМТ именно из-за математики. Эксперты связывают это со сложностями дистанционного обучения и психологическим напряжением.

Большинство абитуриентов не сдали НМТ по математике: в центре оценивания назвали причину

В этом году большинство абитуриентов, не преодолевших Национальный мультипредметный тест, имели проблемы именно с математикой. Об этом сказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Детали

Наибольшая доля тех, кто не проходит оценивание – это поступающие, которые не сдают именно математику. Конечно, это огромная проблема, это вызов для всего украинского образования

- сказала Вакуленко. 

Эксперты связывают низкие результаты НМТ по математике со сложностями дистанционного обучения и психологическим напряжением из-за войны.

По словам Татьяны Вакуленко, эта ситуация свидетельствует о том, что "получение математических компетенций очень тяжело ввиду воздушных тревог, отсутствия очного обучения в значительной части регионов Украины".

Дополнительно

Вакуленко также прокомментировала случаи, когда носителям языка не удалось составить НМТ по английскому языку.

Просто коллеги очень невнимательно читали текст, а выбирали ответы с картинок. Наши поступающие проходили это оценивание в прошлом году, и более половины поступающих набрали более высокие баллы, чем участники этого эксперимента

– отметила Вакуленко.

Справка

НМТ (Национальный мультипредметный тест) – это форма внешнего независимого оценивания, которая объединяет проверку знаний по нескольким предметам. Внедрен как альтернатива традиционному ВНО во время военного положения.

Украинский центр оценивания опроверг манипуляции об НМТ по истории Украины: разъяснил детали проведения04.06.25, 12:22 • 2560 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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Украина
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