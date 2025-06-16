Большинство абитуриентов не сдали НМТ по математике: в центре оценивания назвали причину

В этом году большинство абитуриентов, не преодолевших Национальный мультипредметный тест, имели проблемы именно с математикой. Об этом сказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Детали

Наибольшая доля тех, кто не проходит оценивание – это поступающие, которые не сдают именно математику. Конечно, это огромная проблема, это вызов для всего украинского образования - сказала Вакуленко.

Эксперты связывают низкие результаты НМТ по математике со сложностями дистанционного обучения и психологическим напряжением из-за войны.

По словам Татьяны Вакуленко, эта ситуация свидетельствует о том, что "получение математических компетенций очень тяжело ввиду воздушных тревог, отсутствия очного обучения в значительной части регионов Украины".

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Вакуленко также прокомментировала случаи, когда носителям языка не удалось составить НМТ по английскому языку.

Просто коллеги очень невнимательно читали текст, а выбирали ответы с картинок. Наши поступающие проходили это оценивание в прошлом году, и более половины поступающих набрали более высокие баллы, чем участники этого эксперимента – отметила Вакуленко.

Справка

НМТ (Национальный мультипредметный тест) – это форма внешнего независимого оценивания, которая объединяет проверку знаний по нескольким предметам. Внедрен как альтернатива традиционному ВНО во время военного положения.

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