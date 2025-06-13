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Тест НМТ з англійської: УЦОЯО прокоментував звинувачення у плагіаті

Київ • УНН

 • 966 перегляди

В УЦОЯО відреагували на звинувачення у плагіаті завдань з англійської мови в НМТ. За словами директора центру, всі завдання розроблені на основі оригінальних текстів.

Тест НМТ з англійської: УЦОЯО прокоментував звинувачення у плагіаті

В Українському центрі оцінювання якості освіти спростували звинувачення щодо плагіату завдання з англійської мови в тестах НМТ. Про це заявила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Вакуленко прокоментувала звинувачення про те, що нібито цьогорічні завдання з англійської мови в тестах НМТ списані з одного з міжнародних тестів з англійської мови.

"Це хороший кейс для розбору того, що є критичним мисленням. Тобто достатньо однієї публікації в інтернеті неправдивої для того, щоб отримати купу звинувачень на цю тему. Абсолютно всі завдання, які ми розробляємо, побудовані на оригінальних, автентичних текстах. Завдання створені авторами за нашим замовленням, і можна перевірити те, що вони є оригінальними", - заявила Вакуленко.

Вакуленко зазначила, що в Центрі довго ламали голову, звідки звинувачення з’явилося.

"Досить довго шукали в інтернеті щось подібне на те, що використовуємо, і знайшли один випадок, коли ми з репетиторкою, яка готує до IELTS (міжнародна система тестування англійської мови – ред.), використали той самий текст, але текст є оригінальним. Він є на міжнародному сайті, це текст про піцу. У тесті УЦОЯО – це сильно адаптований текст, з якого ми залишили два абзаци для того, щоб перевірити те, наскільки вправно дитина опанувала лексичними одиницями та граматикою, то в тексті репетиторки до IELTS використовує всі вісім абзаців та ставить запитання до змісту з кожного з абзаців", - пояснила Вакуленко.

Щоб скласти НМТ з математики, достатньо знань на рівні 7 класу - Вакуленко12.06.25, 17:58 • 5400 переглядiв

Контекст

У мережі звинувачували УЦОЯО в тому, що вони скопіювали завдання НМТ з англійської мови нібито з міжнародного тесту IELTS.

В УЦОЯО заявляли, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань екзамену IELTS чи інших міжнародних тестів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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