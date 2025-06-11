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Завдання НМТ з англійської не містять запитань з IELTS - УЦОЯО

Київ • УНН

 • 212 перегляди

В УЦОЯО спростували інформацію про використання завдань IELTS в НМТ з англійської, пояснивши, що завдання розроблені на основі автентичних текстів.

Завдання НМТ з англійської не містять запитань з IELTS - УЦОЯО

Жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань екзамену IELTS (International English Language Testing System) чи інших міжнародних тестів, заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), пише УНН.

Наголосимо на тому, що процедури підготовлення тестових добірок в УЦОЯО розроблені в такий спосіб, що запозичення чужих тестових завдань є просто неможливим. Тому для фахівців Українського центру стало несподіванкою те, що цього тижня в соціальних мережах активно поширювався допис, що, мовляв, деякі завдання НМТ з англійської є завданнями екзамену IELTS. Ця інформація неправдива. Жодна з добірок тестових завдань НМТ не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів

- ідеться у заяві.

Деталі

Фахівці Українського центру, як зазначається, довго не могли зрозуміти, на чому ґрунтуються подібні обвинувачення, і лише години спеціальних пошуків допомогли зробити припущення про джерело інформації. "Так, група завдань на використання мови, що надавалася вступникам під час оцінювання 2 червня, була побудована на фрагменті тексту, який для своєї роботи також використала блогерка, авторка безкоштовного вебсайту з підготовки до IELTS", - зазначили в УЦОЯО.

"Однак для потреб НМТ автори використали лише фрагмент оригінального тексту, суттєво скоротивши і спростивши його. Завдання сформулювали до окремих лексичних і граматичних конструкцій із тексту. - вели далі у центрі. - Відмінності у використанні оригінального тексту та у специфіці завдань до нього очевидні".

"Так само, як очевидним є те, що для перевірки іншомовної компетенції вступників важливо використовувати оригінальні тексти, які, очікувано, можуть потрапляти в поле зору тестологів і освітян різних країн", - вказали в УЦОЯО.

В УЦОЯО зауважили, що всі тестові завдання з англійської мови, які включено до тестів НМТ-2025, розроблені на основі автентичних англомовних текстів, доступних у відкритих першоджерелах, а саме в друкованих періодичних виданнях, інтернет-виданнях, інформаційно-довідкових і рекламних буклетах, художній літературі. Тексти-стимули дібрано й адаптовано відповідно до поставлених методичних цілей зі збереженням необхідного оригінального контексту. 

"Наостанок наголосимо: наведені матеріали доводять безпідставність обвинувачень щодо академічного плагіату при розробленні тестів, використовуваних для НМТ. Водночас сама ситуація ілюструє те, наскільки легко в сучасному цифровому світі через соціальні мережі можна формувати негативну суспільну думку щодо певних подій чи процесів", - ідеться у заяві.

Найпопулярніший предмет НМТ на вибір 

Повідомляється, що найпопулярнішим предметом на вибір серед цьогорічних учасників НМТ є англійська мова: майже 37% учасників проходять тестування саме із цього предмета. 

Зміст завдань тесту НМТ з іноземної мови відповідає програмі ЗНО з іноземних мов. Цю програму створено з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).

Тест НМТ з англійської мови складається з двох частин: "Читання" та "Використання мови", що містять 32 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів (5 завдань), на встановлення відповідності (11 завдань), заповнення пропусків (16 завдань). Із демонстраційними варіантами тестів НМТ-2025 можна ознайомитися за посиланням

Тест НМТ з англійської мови спрямований на визначення результатів навчання з англійської мови, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 

Український центр оцінювання спростував маніпуляції про НМТ з історії України: роз'яснив деталі проведення04.06.25, 12:22 • 2508 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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