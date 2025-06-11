Задания НМТ по английскому не содержат вопросов из IELTS – УЦОЯО

Ни одна из подборок тестовых заданий НМТ по английскому языку не содержит вопросов экзамена IELTS (International English Language Testing System) или других международных тестов, заявили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), пишет УНН.

Подчеркнем, что процедуры подготовки тестовых подборок в УЦОКО разработаны таким образом, что заимствование чужих тестовых заданий просто невозможно. Поэтому для специалистов Украинского центра стало неожиданностью то, что на этой неделе в социальных сетях активно распространялось сообщение, что, мол, некоторые задания НМТ по английскому являются заданиями экзамена IELTS. Эта информация неправдива. Ни одна из подборок тестовых заданий НМТ не содержит вопросов IELTS или других международных тестов - говорится в заявлении.

Детали

Специалисты Украинского центра, как отмечается, долго не могли понять, на чем основываются подобные обвинения, и только часы специальных поисков помогли сделать предположение об источнике информации. "Так, группа заданий на использование языка, которая предоставлялась поступающим во время оценивания 2 июня, была построена на фрагменте текста, который для своей работы также использовала блогерша, автор бесплатного вебсайта по подготовке к IELTS", - отметили в УЦОКО.

"Однако для нужд НМТ авторы использовали только фрагмент оригинального текста, существенно сократив и упростив его. Задания сформулировали к отдельным лексическим и грамматическим конструкциям из текста. - продолжили в центре. - Отличия в использовании оригинального текста и в специфике заданий к нему очевидны".

"Так же, как очевидным является то, что для проверки иноязычной компетенции поступающих важно использовать оригинальные тексты, которые, ожидаемо, могут попадать в поле зрения тестологов и педагогов разных стран", - указали в УЦОКО.

В УЦОКО отметили, что все тестовые задания по английскому языку, которые включены в тесты НМТ-2025, разработаны на основе аутентичных англоязычных текстов, доступных в открытых первоисточниках, а именно в печатных периодических изданиях, интернет-изданиях, информационно-справочных и рекламных буклетах, художественной литературе. Тексты-стимулы подобраны и адаптированы в соответствии с поставленными методическими целями с сохранением необходимого оригинального контекста.

"Напоследок подчеркнем: приведенные материалы доказывают безосновательность обвинений в академическом плагиате при разработке тестов, используемых для НМТ. В то же время сама ситуация иллюстрирует то, насколько легко в современном цифровом мире через социальные сети можно формировать негативное общественное мнение относительно определенных событий или процессов", - говорится в заявлении.

Самый популярный предмет НМТ на выбор

Сообщается, что самым популярным предметом на выбор среди участников НМТ этого года является английский язык: почти 37% участников проходят тестирование именно по этому предмету.

Содержание заданий теста НМТ по иностранному языку соответствует программе ВНО по иностранным языкам. Эта программа создана с учетом Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию (уровень В1-В2).

Тест НМТ по английскому языку состоит из двух частей: "Чтение" и "Использование языка", содержащих 32 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (5 заданий), на установление соответствия (11 заданий), заполнение пропусков (16 заданий). С демонстрационными вариантами тестов НМТ-2025 можно ознакомиться по ссылке.

Тест НМТ по английскому языку направлен на определение результатов обучения по английскому языку, полученных на основе полного общего среднего образования.

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