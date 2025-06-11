Задания НМТ по английскому не содержат вопросов из IELTS – УЦОЯО

$41.490.09
47.500.13
ukenru
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
07:03 • 1486 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 4036 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 11492 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 23467 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 53713 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 46187 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 52181 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 61997 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 50200 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 45924 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
67%
750мм
Популярные новости

Удар по Харькову: количество жертв и раненых возросло, среди пострадавших - дети

10 июня, 23:13 • 12610 просмотра

В Ирпене администратора ресторана наказали за российскую музыку

10 июня, 23:45 • 14576 просмотра

Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа

11 июня, 00:43 • 10876 просмотра

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

01:47 • 16309 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 6222 просмотра
публикации

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 11492 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 263040 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 250688 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 241299 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 250814 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Пит Хегсетх

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Киев

Соединённые Штаты

Стамбул

Харьков

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 17006 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 28343 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 56233 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 39846 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 75795 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ми-24

Задания НМТ по английскому не содержат вопросов из IELTS – УЦОЯО

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В УЦОЯО опровергли информацию об использовании заданий IELTS в НМТ по английскому, пояснив, что задания разработаны на основе аутентичных текстов.

Задания НМТ по английскому не содержат вопросов из IELTS – УЦОЯО

Ни одна из подборок тестовых заданий НМТ по английскому языку не содержит вопросов экзамена IELTS (International English Language Testing System) или других международных тестов, заявили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), пишет УНН.

Подчеркнем, что процедуры подготовки тестовых подборок в УЦОКО разработаны таким образом, что заимствование чужих тестовых заданий просто невозможно. Поэтому для специалистов Украинского центра стало неожиданностью то, что на этой неделе в социальных сетях активно распространялось сообщение, что, мол, некоторые задания НМТ по английскому являются заданиями экзамена IELTS. Эта информация неправдива. Ни одна из подборок тестовых заданий НМТ не содержит вопросов IELTS или других международных тестов

- говорится в заявлении.

Детали

Специалисты Украинского центра, как отмечается, долго не могли понять, на чем основываются подобные обвинения, и только часы специальных поисков помогли сделать предположение об источнике информации. "Так, группа заданий на использование языка, которая предоставлялась поступающим во время оценивания 2 июня, была построена на фрагменте текста, который для своей работы также использовала блогерша, автор бесплатного вебсайта по подготовке к IELTS", - отметили в УЦОКО.

"Однако для нужд НМТ авторы использовали только фрагмент оригинального текста, существенно сократив и упростив его. Задания сформулировали к отдельным лексическим и грамматическим конструкциям из текста. - продолжили в центре. - Отличия в использовании оригинального текста и в специфике заданий к нему очевидны".

"Так же, как очевидным является то, что для проверки иноязычной компетенции поступающих важно использовать оригинальные тексты, которые, ожидаемо, могут попадать в поле зрения тестологов и педагогов разных стран", - указали в УЦОКО.

В УЦОКО отметили, что все тестовые задания по английскому языку, которые включены в тесты НМТ-2025, разработаны на основе аутентичных англоязычных текстов, доступных в открытых первоисточниках, а именно в печатных периодических изданиях, интернет-изданиях, информационно-справочных и рекламных буклетах, художественной литературе. Тексты-стимулы подобраны и адаптированы в соответствии с поставленными методическими целями с сохранением необходимого оригинального контекста. 

"Напоследок подчеркнем: приведенные материалы доказывают безосновательность обвинений в академическом плагиате при разработке тестов, используемых для НМТ. В то же время сама ситуация иллюстрирует то, насколько легко в современном цифровом мире через социальные сети можно формировать негативное общественное мнение относительно определенных событий или процессов", - говорится в заявлении.

Самый популярный предмет НМТ на выбор 

Сообщается, что самым популярным предметом на выбор среди участников НМТ этого года является английский язык: почти 37% участников проходят тестирование именно по этому предмету. 

Содержание заданий теста НМТ по иностранному языку соответствует программе ВНО по иностранным языкам. Эта программа создана с учетом Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию (уровень В1-В2).

Тест НМТ по английскому языку состоит из двух частей: "Чтение" и "Использование языка", содержащих 32 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (5 заданий), на установление соответствия (11 заданий), заполнение пропусков (16 заданий). С демонстрационными вариантами тестов НМТ-2025 можно ознакомиться по ссылке

Тест НМТ по английскому языку направлен на определение результатов обучения по английскому языку, полученных на основе полного общего среднего образования. 

Украинский центр оценивания опроверг манипуляции об НМТ по истории Украины: разъяснил детали проведения04.06.25, 12:22 • 2508 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоОбразование
Совет Европы
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9