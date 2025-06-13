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Тест НМТ по английскому языку: УЦОЯО прокомментировал обвинения в плагиате

Киев • УНН

 • 808 просмотра

В УЦОЯО отреагировали на обвинения в плагиате заданий по английскому языку в НМТ. По словам директора центра, все задания разработаны на основе оригинальных текстов.

Тест НМТ по английскому языку: УЦОЯО прокомментировал обвинения в плагиате

В Украинском центре оценивания качества образования опровергли обвинения в плагиате задания по английскому языку в тестах НМТ. Об этом заявила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Вакуленко прокомментировала обвинения о том, что якобы нынешние задания по английскому языку в тестах НМТ списаны с одного из международных тестов по английскому языку.

"Это хороший кейс для разбора того, что является критическим мышлением. То есть достаточно одной публикации в интернете ложной для того, чтобы получить кучу обвинений на эту тему. Абсолютно все задания, которые мы разрабатываем, построены на оригинальных, аутентичных текстах. Задания созданы авторами по нашему заказу, и можно проверить то, что они являются оригинальными", - заявила Вакуленко.

Вакуленко отметила, что в Центре долго ломали голову, откуда обвинения появились.

"Довольно долго искали в интернете что-то подобное тому, что используем, и нашли один случай, когда мы с репетитором, который готовит к IELTS (международная система тестирования английского языка – ред.), использовали тот же текст, но текст оригинальный. Он есть на международном сайте, это текст о пицце. В тесте УЦОКО – это сильно адаптированный текст, из которого мы оставили два абзаца для того, чтобы проверить то, насколько умело ребенок овладел лексическими единицами и грамматикой, то в тексте репетитора к IELTS использует все восемь абзацев и задает вопросы к содержанию из каждого из абзацев", - пояснила Вакуленко.

Чтобы сдать НМТ по математике, достаточно знаний на уровне 7 класса - Вакуленко12.06.25, 17:58 • 5394 просмотра

Контекст

В сети обвиняли УЦОКО в том, что они скопировали задания НМТ по английскому языку якобы из международного теста IELTS.

В УЦОКО заявляли, что ни одна из подборок тестовых заданий НМТ по английскому языку не содержит вопросов экзамена IELTS или других международных тестов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Образование
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