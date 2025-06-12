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Чтобы сдать НМТ по математике, достаточно знаний на уровне 7 класса - Вакуленко

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Для успешной сдачи НМТ по математике достаточно знаний на уровне 7 класса. Разделение тестирования на два дня усложнит логистику, особенно для тех, кто за границей.

Чтобы сдать НМТ по математике, достаточно знаний на уровне 7 класса - Вакуленко

Несмотря на волну возмущения в соцсетях по поводу сложности нынешнего НМТ по математике, для преодоления порогового балла достаточно базовых знаний за 7 класс. Разделение же двух блоков НМТ на прохождение в разные дни потенциально возможно, но создаст дополнительную сложность в логистике для поступающих. Об этом в эфире телемарафона сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос о волне недовольства, всколыхнувшейся в сети на фоне якобы слишком сложных задач в тестах НМТ по математике, Вакуленко отметила, что для его прохождения достаточно уровня знаний 7 класса.

Как и всегда любой тест рассчитан на разный уровень подготовки поступающих. Поэтому в тесте НМТ есть как сложные задачи для наиболее подготовленных поступающих, так и очень легкие задачи для тех поступающих, которые еще не имеют достаточной подготовки. 5-7 баллов из 32 – это то количество, которого достаточно для преодоления порога, можно набрать зная математику на уровне до 7 класса включительно

- заявила она.

По ее словам, так же как и в прошлом году, в этом году поступающие работают 2 часа с первым блоком предметов: украинский язык и математика, дальше имеют 20-минутный перерыв и переходят ко второму блоку – это история Украины и предмет по выбору. Относительно того, возможно ли разделить прохождение блоков на два дня, общая продолжительность которых составляет 180 минут, Вакуленко ответила, что это будет иметь логистические сложности.

Мы бы с радостью разделили оценивание на 2 дня, имея по 2 предмета для прохождения в один день, но есть огромный вызов, который мы пока побороть не можем – это прохождение оценивания теми поступающими, которые находятся за границей, или теми, которые находятся на временно оккупированных территориях

- заявила она.

Директор объяснила, что нет возможности проводить оценку на ВОТ или создать центры оценивания в каждом городке, где проживают украинские поступающие за границей. Поэтому, увеличение количества дней прохождения тестов, скорее всего, уменьшило бы количество поступающих, которые бы его завершили из-за сложности логистики.

Если ситуация улучшится, бесспорно мы готовы проводить оценивание в пределах двух дней. У нас был опыт проведения таких оценок в 2 смены в 2023, 2022 году. Но тогда поступающим предлагалось 3 предмета, теперь это – 4, поэтому такое разделение значительно усложнит логистику для поступающих

 - подытожила она.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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