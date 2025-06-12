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Щоб скласти НМТ з математики, достатньо знань на рівні 7 класу - Вакуленко

Київ • УНН

 • 1346 перегляди

Для успішного складання НМТ з математики достатньо знань на рівні 7 класу. Розділення тестування на два дні ускладнить логістику, особливо для тих, хто за кордоном.

Щоб скласти НМТ з математики, достатньо знань на рівні 7 класу - Вакуленко

Попри хвилю обурення у соцмережах щодо складності цьогорічного НМТ з математики, для подолання порогового балу достатньо базових знань за 7 клас. Розділення ж двох блоків НМТ на проходження в різні дні потенціально можливе, але  створить додаткову складність у логістиці для вступників. Про це в ефірі телемарафону повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання щодо хвилі невдоволення, що сколихнулася у мережі на тлі нібито надто складних завдань у тестах НМТ з математики, Вакуленко зазначила, що для його проходження достатньо рівня знань 7 класу.

Як і завжди будь-який тест розрахований на різного рівня підготовки вступників. Від так у тесті НМТ є як складні завдання для найбільш підготовлених вступників, так і дуже легкі завдання для тих вступників, які ще не мають достатньої підготовки. 5-7 балів з 32 – це та кількість, якої достатньо для подолання порогу, можна набрати знаючи математику на рівні до 7 класу включно

- заявила вона.

За її словами так само як і минулого року цьогоріч вступники працюють 2 години з першим блоком предметів: українська мова і математика, далі мають 20-хвилинну перерву і переходять до другого блоку – це історія України й предмет на вибір. Щодо того, чи можливо розділити проходження блоків на два дні, загальна тривалість яких складає 180 хвилин, Вакуленко відповіла, що це матиме логістичні складності.

Ми б із радістю розділили оцінювання на 2 дні, маючи по 2 предмети для проходження в один день, але є величезний виклик, який ми наразі побороти не можемо – це проходження оцінювання тими вступниками які перебувають за кордоном, або тими, які перебувають на тимчасово окупованих територіях

- заявила вона.

Директорка пояснила, що  немає змоги проводити оцінювання на ТОТ або створити центри оцінювання в кожному містечку, де проживають українські вступники за кордоном. Від так, збільшення кількості днів проходження тестів скоріш за все зменшило б кількість вступників, які б його завершили через складність логістики.

Якщо ситуація поліпшиться, безперечно ми готові проводити оцінювання в межах двох днів. Ми мали досвід проведення таких оцінювань у 2 зміни у 2023, 2022 році. Але тоді вступникам пропонувалося 3 предмети, тепер це – 4, тож таке розділення значно ускладнить логістику для вступників

 - підсумувала вона.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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