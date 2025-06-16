Більшість абітурієнтів не склали НМТ з математики: в центрі оцінювання назвали причину

Цьогоріч більшість абітурієнтів, які не подолали Національний мультипредметний тест, мали проблеми саме з математикою. Про це сказала директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі одного із українських телеканалів, передає УНН.

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Найбільша частка тих, хто не проходить оцінювання – це вступники, які не складають саме математику. Звичайно, це є величезна проблема, це виклик для всієї української освіти - сказала Вакуленко.

Експерти пов'язують низькі результати НМТ з математики зі складностями дистанційного навчання та психологічним напруженням через війну.

За словами Тетяни Вакуленко, ця ситуація свідчить про те, що "здобуття математичних компетентностей є дуже важким з огляду на повітряні тривоги, на відсутність очного навчання у значній частині регіонів Украіни".

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Вакуленко також прокоментувала випадки, коли носіям мови не вдалося скласти НМТ з англійської мови.

Просто колеги дуже неуважно читали текст, а обирали відповіді з картинок. Наші вступники проходили це оцінювання минулого року, і понад половина вступників набрали вищі бали, ніж учасники цього експерименту – зазначила Вакуленко.

Довідка

НМТ (Національний мультипредметний тест) – це форма зовнішнього незалежного оцінювання, яка поєднує перевірку знань з кількох предметів. Впроваджений як альтернатива традиційному ЗНО під час воєнного стану.

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