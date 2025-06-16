Більшість абітурієнтів не склали НМТ з математики: в центрі оцінювання назвали причину
Київ • УНН
Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявила, що більшість абітурієнтів цього року не змогли скласти НМТ саме через математику. Експерти пов'язують це зі складнощами дистанційного навчання та психологічним напруженням.
Цьогоріч більшість абітурієнтів, які не подолали Національний мультипредметний тест, мали проблеми саме з математикою. Про це сказала директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі одного із українських телеканалів, передає УНН.
Деталі
Найбільша частка тих, хто не проходить оцінювання – це вступники, які не складають саме математику. Звичайно, це є величезна проблема, це виклик для всієї української освіти
Експерти пов'язують низькі результати НМТ з математики зі складностями дистанційного навчання та психологічним напруженням через війну.
За словами Тетяни Вакуленко, ця ситуація свідчить про те, що "здобуття математичних компетентностей є дуже важким з огляду на повітряні тривоги, на відсутність очного навчання у значній частині регіонів Украіни".
Додатково
Вакуленко також прокоментувала випадки, коли носіям мови не вдалося скласти НМТ з англійської мови.
Просто колеги дуже неуважно читали текст, а обирали відповіді з картинок. Наші вступники проходили це оцінювання минулого року, і понад половина вступників набрали вищі бали, ніж учасники цього експерименту
Довідка
НМТ (Національний мультипредметний тест) – це форма зовнішнього незалежного оцінювання, яка поєднує перевірку знань з кількох предметів. Впроваджений як альтернатива традиційному ЗНО під час воєнного стану.
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