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Что делать абитуриентам, пропустившим НМТ из-за вражеских обстрелов - разъяснение

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Поступающие, пропустившие НМТ из-за российских атак, смогут пройти тестирование во время второй сессии. Переносить даты оценивания из-за обстрелов нецелесообразно, поскольку поступающие по всей Украине находятся в разных условиях.

Что делать абитуриентам, пропустившим НМТ из-за вражеских обстрелов - разъяснение

Абитуриенты, которые не смогли пройти национальный мультипредметный тест (НМТ) из-за российских атак, смогут это сделать во время второй сессии, переносить дату оценивания из-за обстрелов смысла нет, сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Выпускники, которые по этой уважительной причине, из-за массированных обстрелов, пропустили оценивание в рамках основной сессии, они его обязательно пройдут в рамках второй сессии. Собственно, для этого она предназначена, чтобы учесть такие обстоятельства", - пояснила Вакуленко.

При этом она подчеркнула, что переносить дату оценивания нет никакого смысла, учитывая то, что по всей Украине абитуриенты проходят оценивание в разных условиях.

"Мы не имеем возможности переносить абсолютно все дни оценивания из-за обстрелов. Не уверена, что абитуриенты бы этого хотели, ведь ситуация является неопределенной, а будущее непростым. Переносить тестирование, учитывая различные условия, в которых они проходят, вряд ли является реалистичным и правильным", - отметила Вакуленко.

Дополнение

Результаты первых семи сессий национального мультипредметного теста (НМТ) уже размещены в персональных кабинетах.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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