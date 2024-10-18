Україна повернула 501 полеглого воїна
Київ • УНН
Україна репатріювала тіла 501 полеглого воїна з різних напрямків бойових дій. Найбільше тіл повернуто з Авдіївського напрямку - 382, також є загиблі з Бахмутського, Мар'їнського та інших ділянок фронту.
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця, повідомили у п'ятницю в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.
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Як повідомляється, зокрема, вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих Захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїна на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.
Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території рф.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.
Раніше УНН повідомляв, що Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовці.