Рада провалила голосування за дорадчу раду експертів Рахункової палати - нардеп Железняк
Київ • УНН
Верховна Рада не підтримала створення дорадчої ради експертів Рахункової палати. Причиною став конфлікт через партійну заангажованість при виборі кандидатів.
Верховна Рада не підтримала утворення дорадчої ради експертів Рахункової палати, важливого етапу реформи цього органу, який мав обрати шість нових членів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що проблема виникла через партійну заангажованість голосування, пише УНН.
Деталі
За даними Железняка, за відповідну постанову №13323 проголосували лише 219 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення рішення. Основна суперечка зосередилася на останньому списку кандидатів, де, за його словами, експертів від фракцій обирали за партійною приналежністю, що викликало конфлікт.
До складу ради мали увійти троє міжнародних експертів: Лі Саммерфілд – директор Національного аудиторського офісу Великої Британії, Ігорс Лудборжс – член та декан Європейського суду аудиторів, та Паскаль Муньє – почесний магістрат Cour des comptes Франції. Ще три місця пропонувалися кандидатами від українських фракцій та груп: Олександр Бойко і Олександр Рожко від "Слуги Народу" та Мирослава Масляк від "За майбутнє".
Кандидат від партії "Голос" Олександра Бетлій набрала лише 39 голосів, через що її фракція відмовилася підтримувати голосування.
Як підкреслив Железняк, ситуація демонструє проблеми з політичною нейтральністю при обранні ключових аудиторських експертів, що ставить під загрозу реформу Рахункової палати та її незалежність.
