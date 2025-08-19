Рада провалила голосування за дорадчу раду експертів Рахункової палати - нардеп Железняк

$41.260.08
Ексклюзив
11:23 • 330 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 5632 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 11328 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 46335 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 44066 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 60630 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 79744 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 59671 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 42964 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 44397 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 37971 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 42693 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 60476 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 52069 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 54625 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 328 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну10:33 • 5628 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 11326 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 55043 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 60901 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Олександр Усик
Оксен Лісовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Вашингтон
Білий дім
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 1588 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 52415 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 37378 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 95546 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 85539 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Нафта
COVID-19
Долар США

Рада провалила голосування за дорадчу раду експертів Рахункової палати - нардеп Железняк

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Верховна Рада не підтримала створення дорадчої ради експертів Рахункової палати. Причиною став конфлікт через партійну заангажованість при виборі кандидатів.

Рада провалила голосування за дорадчу раду експертів Рахункової палати - нардеп Железняк

Верховна Рада не підтримала утворення дорадчої ради експертів Рахункової палати, важливого етапу реформи цього органу, який мав обрати шість нових членів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що проблема виникла через партійну заангажованість голосування, пише УНН.

Деталі

За даними Железняка, за відповідну постанову №13323 проголосували лише 219 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення рішення. Основна суперечка зосередилася на останньому списку кандидатів, де, за його словами, експертів від фракцій обирали за партійною приналежністю, що викликало конфлікт.

До складу ради мали увійти троє міжнародних експертів: Лі Саммерфілд – директор Національного аудиторського офісу Великої Британії, Ігорс Лудборжс – член та декан Європейського суду аудиторів, та Паскаль Муньє – почесний магістрат Cour des comptes Франції. Ще три місця пропонувалися кандидатами від українських фракцій та груп: Олександр Бойко і Олександр Рожко від "Слуги Народу" та Мирослава Масляк від "За майбутнє".

Кандидат від партії "Голос" Олександра Бетлій набрала лише 39 голосів, через що її фракція відмовилася підтримувати голосування.

Як підкреслив Железняк, ситуація демонструє проблеми з політичною нейтральністю при обранні ключових аудиторських експертів, що ставить під загрозу реформу Рахункової палати та її незалежність.

Cтефанчук відповів, коли буде постанова про повернення онлайн-трансляцій засідань Ради19.08.25, 12:26 • 2280 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Слуга народу
Верховна Рада України
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Ярослав Железняк
Мар'їнка