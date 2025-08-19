Рада провалила голосование за совещательный совет экспертов Счетной палаты - нардеп Железняк
Киев • УНН
Верховная Рада не поддержала создание совещательного совета экспертов Счетной палаты. Причиной стал конфликт из-за партийной ангажированности при выборе кандидатов.
Верховная Рада не поддержала создание консультативного совета экспертов Счетной палаты, важного этапа реформы этого органа, который должен был избрать шесть новых членов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, отметив, что проблема возникла из-за партийной ангажированности голосования, пишет УНН.
Подробности
По данным Железняка, за соответствующее постановление №13323 проголосовали лишь 219 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия решения. Основной спор сосредоточился на последнем списке кандидатов, где, по его словам, экспертов от фракций выбирали по партийной принадлежности, что вызвало конфликт.
В состав совета должны были войти трое международных экспертов: Ли Саммерфилд – директор Национального аудиторского офиса Великобритании, Игорс Лудборжс – член и декан Европейского суда аудиторов, и Паскаль Мунье – почетный магистрат Cour des comptes Франции. Еще три места предлагались кандидатами от украинских фракций и групп: Александр Бойко и Александр Рожко от "Слуги Народа" и Мирослава Масляк от "За будущее".
Кандидат от партии "Голос" Александра Бетлий набрала лишь 39 голосов, из-за чего ее фракция отказалась поддерживать голосование.
Как подчеркнул Железняк, ситуация демонстрирует проблемы с политической нейтральностью при избрании ключевых аудиторских экспертов, что ставит под угрозу реформу Счетной палаты и ее независимость.
