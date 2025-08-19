Стефанчук ответил, когда будет постановление о возвращении онлайн-трансляций заседаний Рады

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 146 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 5496 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 37385 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 38247 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 55370 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 75162 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 55710 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 40871 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43260 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 115444 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
37%
750мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 32791 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 37393 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 51128 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 44107 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 45572 просмотра
публикации
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 140 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 5492 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 45796 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 51350 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 115433 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Александр Усик
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 44275 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 34609 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 92975 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 83150 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 114898 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
COVID-19
Доллар США

Стефанчук ответил, когда будет постановление о возвращении онлайн-трансляций заседаний Рады

Киев • УНН

 • 1980 просмотра

Постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады ожидается с начала новой сессии в сентябре. Глава ВР Руслан Стефанчук заявил, что оно будет внесено и проголосовано.

Стефанчук ответил, когда будет постановление о возвращении онлайн-трансляций заседаний Рады

Постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады должно быть с начала новой сессии — с сентября. Об этом заявил председатель ВР Руслан Стефанчук во время заседания Рады, передает УНН

Мы договорились, что (постановление будет – ред.) с начала 14-й сессии…Я думаю, что оно будет внесено и проголосовано в зале

- заявил Стефанчук. 

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что председатель комитета свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что постановление о возвращении трансляций Рады готово.   

Постановление находится на согласовании с большинством

- добавил Гончаренко. 

Дополнение

31 июля впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину состоялась онлайн-трансляция заседания Верховной Рады. Перед этим ряд общественных организаций и СМИ требовали немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады. В частности, из-за рассмотрения законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП.

Однако разрешение на онлайн-трансляцию заседания действовало только 31 июля. В тот день Верховная Рада провалила голосование за возобновление трансляций пленарных заседаний. 

Руслан Стефанчук заявил, что онлайн-трансляции пленарных заседаний парламента происходят с задержкой из соображений безопасности. Однако некоторые нардепы проводят онлайн-трансляции заседаний все равно и полные записи заседаний ВР публикуются.

 Журналисты сейчас ограничены в доступе в кулуары Верховной Рады и в ложу прессы, вместо этого работают только в пресс-центре. Также количество журналистов ограничено.  

Лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская подчеркивала, что  отсутствие журналистов в стенах Верховной Рады и онлайн-трансляций заседаний не только ухудшает доступ к информации, но и влияет на эффективность работы парламентариев.  

Анна Мурашко

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина