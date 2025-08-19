Стефанчук ответил, когда будет постановление о возвращении онлайн-трансляций заседаний Рады
Киев • УНН
Постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады ожидается с начала новой сессии в сентябре. Глава ВР Руслан Стефанчук заявил, что оно будет внесено и проголосовано.
Мы договорились, что (постановление будет – ред.) с начала 14-й сессии…Я думаю, что оно будет внесено и проголосовано в зале
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что председатель комитета свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что постановление о возвращении трансляций Рады готово.
Постановление находится на согласовании с большинством
Дополнение
31 июля впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину состоялась онлайн-трансляция заседания Верховной Рады. Перед этим ряд общественных организаций и СМИ требовали немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады. В частности, из-за рассмотрения законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП.
Однако разрешение на онлайн-трансляцию заседания действовало только 31 июля. В тот день Верховная Рада провалила голосование за возобновление трансляций пленарных заседаний.
Руслан Стефанчук заявил, что онлайн-трансляции пленарных заседаний парламента происходят с задержкой из соображений безопасности. Однако некоторые нардепы проводят онлайн-трансляции заседаний все равно и полные записи заседаний ВР публикуются.
Журналисты сейчас ограничены в доступе в кулуары Верховной Рады и в ложу прессы, вместо этого работают только в пресс-центре. Также количество журналистов ограничено.
Лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская подчеркивала, что отсутствие журналистов в стенах Верховной Рады и онлайн-трансляций заседаний не только ухудшает доступ к информации, но и влияет на эффективность работы парламентариев.