Трансляцій у ВР знову не буде: нардепи провалили голосування
Київ • УНН
Верховна Рада не підтримала відновлення трансляцій пленарних засідань. Голосування відбулося 31 липня, ініціативу не підтримали 200 депутатів.
Верховна Рада провалила голосування за відновлення трансляцій пленарних засідань. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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"(Голова Верховної Ради Руслан) Стефанчук поставив на голосування питання щодо відновлення трансляцій Ради. За - 200. Рішення не пройшло", - написав Гончаренко.
Доповнення
Сьогодні, 31 липня, вперше з початку повномасштабного вторгнення почалась онлайн-трансляція засідання Верховної Ради.
Перед цим низка громадських організацій та ЗМІ вимагали негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради. Зокрема, через розгляд законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ та САП
Під час засідання Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.
Стефанчук підписав президентський законопроєкт про НАБУ та САП.
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