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Трансляцій у ВР знову не буде: нардепи провалили голосування

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Верховна Рада не підтримала відновлення трансляцій пленарних засідань. Голосування відбулося 31 липня, ініціативу не підтримали 200 депутатів.

Трансляцій у ВР знову не буде: нардепи провалили голосування

Верховна Рада провалила голосування за відновлення трансляцій пленарних засідань. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

Деталі

"(Голова Верховної Ради Руслан) Стефанчук поставив на голосування питання щодо відновлення трансляцій Ради. За - 200. Рішення не пройшло", - написав Гончаренко.

Доповнення

Сьогодні, 31 липня, вперше з початку повномасштабного вторгнення почалась онлайн-трансляція засідання Верховної Ради.

Перед цим низка громадських організацій та ЗМІ вимагали негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради. Зокрема, через розгляд законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ та САП

Під час засідання Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.

Стефанчук підписав президентський законопроєкт про НАБУ та САП.

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