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Стефанчук підписав президентський законопроєкт про НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП під час пленарного засідання.

Стефанчук підписав президентський законопроєкт про НАБУ та САП

Голова Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук під час пленарного засідання підписав президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП, передає УНН.

"Прийнятий перед цим закон (№13533 – ред.) підписав", - сказав Стефанчук.

Перед цим Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.

Також 326 нардепів проголосували "за" те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано.

Контекст

22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Анна Мурашко

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук