Нардеп Костюк заявив про вихід з фракції "Слуга народу"
Київ • УНН
Народний депутат Дмитро Костюк заявив про вихід із фракції "Слуга народу" через голосування щодо НАБУ та САП. Він зазначив, що їх змушували голосувати, погрожуючи.
Народний депутат Дмитро Костюк заявив про вихід із депутатської фракції "Слуга народу". Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, передає УНН.
Деталі
Я виходжу із депутатської фракції слуга народу. Це моя реакція на голосування минулого тижня (щодо НАБУ та САП – ред.)
Нардеп заявив, що їх змушували голосувати, погрожували і говорили що "буде як з Шабуніним"
Вперше з початку повномасштабного вторгнення почалась онлайн-трансляція засідання Верховної Ради.
Костюк голосував за законопроєкт № 12414.
Контекст
22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.
Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть".
Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.
24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.
Голова ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що ВР збирають на засідання 31 липня для розгляду у тому числі невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.