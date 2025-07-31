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Нардеп Костюк заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Народный депутат Дмитрий Костюк заявил о выходе из фракции "Слуга народа" из-за голосования по НАБУ и САП. Он отметил, что их заставляли голосовать, угрожая.

Народный депутат Дмитрий Костюк заявил о выходе из депутатской фракции "Слуга народа". Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на голосование на прошлой неделе (по НАБУ и САП – ред.)

- заявил Костюк.

Нардеп заявил, что их заставляли голосовать, угрожали и говорили, что "будет как с Шабуниным"

Впервые с начала полномасштабного вторжения началась онлайн-трансляция заседания Верховной Рады.

Костюк голосовал за законопроект № 12414.

Контекст

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут".

Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.  

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект относительно усиления полномочий НАБУ и САП.  

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что ВР собирают на заседание 31 июля для рассмотрения в том числе неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом. 

Анна Мурашко

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Украина