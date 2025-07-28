Громадські організації та медіа закликали ВР відновити онлайн-трансляції засідань

Низка громадських організацій та ЗМІ вимагають негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради. Про це йдеться в спільній заяві яка опублікована на сайті Руху "Чесно", передає УНН.

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Ми, представники громадських організацій та медіа, закликаємо Верховну Раду України відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада" та завчасну публікацію порядків денних цих засідань. Зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП - йдеться в заяві.

Крім того, наголошується, що ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України та європейської інтеграції.

Також в заяві зазначається, що суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.

Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень - це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції - наголошується в спільній заяві.

В заяві вимагають негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради, починаючи з наступного.

Громадські організації:

Рух ЧЕСНО;

Transparency International Ukraine;

Антикорупційний штаб;

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC);

Антикорупційний центр МЕЖА;

Автомайдан;

Жіночий антикорупційний рух;

Аналітичний центр StateWatch;

Інститут масової інформації;

Детектор медіа;

Центр прав людини ZMINA;

Центр спільних дій;

Центр публічних розслідувань;

Громадський моніторинг України;

Координаційний центр громадського контролю;

СМАРТ МЕДІА;

Харківський антикорупційний центр;

ПроМедіа;

Асоціація відкритих даних;

Медіамережа Вікно Відновлення;

Інститут демократії імені Пилипа Орлика;

Медіарух;

Рівненський центр Соціальне партнерство;

Докудейз;

Медіа група Де-факто;

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України;

Інститут Законодавчих Ідей;

Код 21;

Парк Ветеранів України;

Лабораторія законодавчих ініціатив;

Український незалежний центр політичних досліджень.

Медіа:

Bihus.Info;

ZN.UA;

Главком;

LB.ua;

Онлайн-медіа Platfor.ma;

Олексій Тарасов, головний редактор Radio NV;

NGL.media;

Слідство.інфо;

Онлайн-медіа ЖАР.INFO;

Медіа група Прихист;

Запорізький центр розслідувань;

Медіа рішень Рубрика;

Східний Варіант;

Агенція журналістських розслідувань Четверта влада;

Ukraїner;

Наші гроші;

Varosh;

Українська правда;

Суспільне;

The Ukrainians Media;

Ґрати;

Еспресо.

Заява відкрита для підписання - до неї можна долучитися за посиланням.

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Контекст

22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що ВР збирають на засідання 31 липня для розгляду у тому числі невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.