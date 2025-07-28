Общественные организации и медиа призвали ВР возобновить онлайн-трансляции заседаний

Ряд общественных организаций и СМИ требуют немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовано на сайте Движения "Честно", передает УНН.

Детали

Мы, представители общественных организаций и медиа, призываем Верховную Раду Украины возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременную публикацию повесток дня этих заседаний. В частности, уже со следующего заседания, на котором будет рассматриваться важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что эти решения имеют фундаментальное значение для антикоррупционной реформы, международного доверия к Украине и европейской интеграции.

Также в заявлении отмечается, что общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично.

Мы живем в условиях большого недоверия и общественного напряжения. Прозрачность принятия решений - это не формальность, а основа доверия парламенту. Закрытость лишь усиливает подозрения относительно закулисных договоренностей и дискредитирует институции - отмечается в совместном заявлении.

В заявлении требуют немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады, начиная со следующего.

Общественные организации:

Движение ЧЕСТНО;

Transparency International Ukraine;

Антикоррупционный штаб;

Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции (ACREC);

Антикоррупционный центр МЕЖА;

Автомайдан;

Женское антикоррупционное движение;

Аналитический центр StateWatch;

Институт массовой информации;

Детектор медиа;

Центр прав человека ZMINA;

Центр совместных действий;

Центр публичных расследований;

Общественный мониторинг Украины;

Координационный центр общественного контроля;

СМАРТ МЕДИА;

Харьковский антикоррупционный центр;

ПроМедиа;

Ассоциация открытых данных;

Медиасеть Окно Восстановления;

Институт демократии имени Пилипа Орлика;

Медиадвижение;

Ровенский центр Социальное партнерство;

Докудейз;

Медиа группа Де-факто;

Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины;

Институт Законодательных Идей;

Код 21;

Парк Ветеранов Украины;

Лаборатория законодательных инициатив;

Украинский независимый центр политических исследований.

Медиа:

Bihus.Info;

ZN.UA;

Главком;

LB.ua;

Онлайн-медиа Platfor.ma;

Алексей Тарасов, главный редактор Radio NV;

NGL.media;

Следствие.инфо;

Онлайн-медиа ЖАР.INFO;

Медиа группа Прихист;

Запорожский центр расследований;

Медиа решений Рубрика;

Восточный Вариант;

Агентство журналистских расследований Четвертая власть;

Ukraїner;

Наши деньги;

Varosh;

Украинская правда;

Суспільне;

The Ukrainians Media;

Ґрати;

Эспрессо.

Заявление открыто для подписания - к нему можно присоединиться по ссылке.

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Контекст

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что ВР собирают на заседание 31 июля для рассмотрения в том числе неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.