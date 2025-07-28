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Общественные организации и медиа призвали ВР возобновить онлайн-трансляции заседаний

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Ряд общественных организаций и СМИ требуют немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады, начиная со следующего. Это решение имеет фундаментальное значение для антикоррупционной реформы и европейской интеграции Украины.

Общественные организации и медиа призвали ВР возобновить онлайн-трансляции заседаний

Ряд общественных организаций и СМИ требуют немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовано на сайте Движения "Честно", передает УНН.

Детали

Мы, представители общественных организаций и медиа, призываем Верховную Раду Украины возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременную публикацию повесток дня этих заседаний. В частности, уже со следующего заседания, на котором будет рассматриваться важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП

- говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что эти решения имеют фундаментальное значение для антикоррупционной реформы, международного доверия к Украине и европейской интеграции.

Также в заявлении отмечается, что общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично.

Мы живем в условиях большого недоверия и общественного напряжения. Прозрачность принятия решений - это не формальность, а основа доверия парламенту. Закрытость лишь усиливает подозрения относительно закулисных договоренностей и дискредитирует институции

- отмечается в совместном заявлении.

В заявлении требуют немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады, начиная со следующего.

Общественные организации:

  • Движение ЧЕСТНО;
    • Transparency International Ukraine;
      • Антикоррупционный штаб;
        • Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции (ACREC);
          • Антикоррупционный центр МЕЖА;
            • Автомайдан;
              • Женское антикоррупционное движение;
                • Аналитический центр StateWatch;
                  • Институт массовой информации;
                    • Детектор медиа;
                      • Центр прав человека ZMINA;
                        • Центр совместных действий;
                          • Центр публичных расследований;
                            • Общественный мониторинг Украины;
                              • Координационный центр общественного контроля;
                                • СМАРТ МЕДИА;
                                  • Харьковский антикоррупционный центр;
                                    • ПроМедиа;
                                      • Ассоциация открытых данных;
                                        • Медиасеть Окно Восстановления;
                                          • Институт демократии имени Пилипа Орлика;
                                            • Медиадвижение;
                                              • Ровенский центр Социальное партнерство;
                                                • Докудейз;
                                                  • Медиа группа Де-факто;
                                                    • Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины;
                                                      • Институт Законодательных Идей;
                                                        • Код 21;
                                                          • Парк Ветеранов Украины;
                                                            • Лаборатория законодательных инициатив;
                                                              • Украинский независимый центр политических исследований.

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                                                                          • Алексей Тарасов, главный редактор Radio NV;
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                                                                                                            Контекст

                                                                                                            22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

                                                                                                            Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

                                                                                                            24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

                                                                                                            Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что ВР собирают на заседание 31 июля для рассмотрения в том числе неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.

                                                                                                            Анна Мурашко

                                                                                                            Анна Мурашко

                                                                                                            Обществополитика
                                                                                                            Специализированная антикоррупционная прокуратура
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                                                                                                            Верховная Рада
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