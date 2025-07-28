Общественные организации и медиа призвали ВР возобновить онлайн-трансляции заседаний
Киев • УНН
Ряд общественных организаций и СМИ требуют немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады, начиная со следующего. Это решение имеет фундаментальное значение для антикоррупционной реформы и европейской интеграции Украины.
Ряд общественных организаций и СМИ требуют немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовано на сайте Движения "Честно", передает УНН.
Детали
Мы, представители общественных организаций и медиа, призываем Верховную Раду Украины возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременную публикацию повесток дня этих заседаний. В частности, уже со следующего заседания, на котором будет рассматриваться важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП
Кроме того, отмечается, что эти решения имеют фундаментальное значение для антикоррупционной реформы, международного доверия к Украине и европейской интеграции.
Также в заявлении отмечается, что общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично.
Мы живем в условиях большого недоверия и общественного напряжения. Прозрачность принятия решений - это не формальность, а основа доверия парламенту. Закрытость лишь усиливает подозрения относительно закулисных договоренностей и дискредитирует институции
В заявлении требуют немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады, начиная со следующего.
Общественные организации:
- Движение ЧЕСТНО;
- Transparency International Ukraine;
- Антикоррупционный штаб;
- Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия
коррупции (ACREC);
- Антикоррупционный центр МЕЖА;
- Автомайдан;
- Женское антикоррупционное движение;
- Аналитический центр StateWatch;
- Институт массовой информации;
- Детектор медиа;
- Центр прав человека ZMINA;
- Центр совместных действий;
- Центр публичных расследований;
- Общественный мониторинг Украины;
- Координационный центр общественного контроля;
- СМАРТ МЕДИА;
- Харьковский антикоррупционный центр;
- ПроМедиа;
- Ассоциация открытых данных;
- Медиасеть Окно Восстановления;
- Институт демократии имени Пилипа Орлика;
- Медиадвижение;
- Ровенский центр Социальное партнерство;
- Докудейз;
- Медиа группа Де-факто;
- Всеукраинская ассоциация органов местного
самоуправления Ассоциация городов Украины;
- Институт Законодательных Идей;
- Код 21;
- Парк Ветеранов Украины;
- Лаборатория законодательных инициатив;
- Украинский независимый центр политических исследований.
Медиа:
- Bihus.Info;
- ZN.UA;
- Главком;
- LB.ua;
- Онлайн-медиа Platfor.ma;
- Алексей Тарасов, главный редактор Radio NV;
- NGL.media;
- Следствие.инфо;
- Онлайн-медиа ЖАР.INFO;
- Медиа группа Прихист;
- Запорожский центр расследований;
- Медиа решений Рубрика;
- Восточный Вариант;
- Агентство журналистских расследований Четвертая власть;
- Ukraїner;
- Наши деньги;
- Varosh;
- Украинская правда;
- Суспільне;
- The Ukrainians Media;
- Ґрати;
- Эспрессо.
Заявление открыто для подписания - к нему можно присоединиться по ссылке.
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Контекст
22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.
Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.
24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.
Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что ВР собирают на заседание 31 июля для рассмотрения в том числе неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.