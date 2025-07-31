Трансляций в ВР снова не будет: нардепы провалили голосование
Киев • УНН
Верховная Рада не поддержала возобновление трансляций пленарных заседаний. Голосование состоялось 31 июля, инициативу не поддержали 200 депутатов.
Верховная Рада провалила голосование за возобновление трансляций пленарных заседаний. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.
Детали
"(Председатель Верховной Рады Руслан) Стефанчук поставил на голосование вопрос о возобновлении трансляций Рады. За - 200. Решение не прошло", - написал Гончаренко.
Дополнение
Сегодня, 31 июля, впервые с начала полномасштабного вторжения началась онлайн-трансляция заседания Верховной Рады.
Перед этим ряд общественных организаций и СМИ требовали немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады. В частности, из-за рассмотрения законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП
Во время заседания Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП.
Стефанчук подписал президентский законопроект о НАБУ и САП.
В Раде произошла потасовка между депутатами "Слуги народа": видео31.07.25, 12:40 • 2174 просмотра