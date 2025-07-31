В Раде произошла потасовка между депутатами "Слуги народа": видео

В Верховной Раде во время заседания произошла потасовка между народными депутатами - представителями от "Слуги народа", пишет УНН.

Детали

"В Раде была драка между Слугами. Подрались депутаты Неклюдов и Касай", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Добавим, впервые с начала полномасштабного вторжения в парламенте онлайн-трансляция заседания.

В Верховной Раде произошла потасовка, заседание было закрыто