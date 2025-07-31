В Раде произошла потасовка между депутатами "Слуги народа": видео
Киев • УНН
Народные депутаты Неклюдов и Касай от "Слуги народа" подрались во время заседания Верховной Рады. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения, когда парламент транслировал заседание онлайн.
В Верховной Раде во время заседания произошла потасовка между народными депутатами - представителями от "Слуги народа", пишет УНН.
Детали
"В Раде была драка между Слугами. Подрались депутаты Неклюдов и Касай", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Добавим, впервые с начала полномасштабного вторжения в парламенте онлайн-трансляция заседания.
В Верховной Раде произошла потасовка, заседание было закрыто13.02.25, 10:29 • 32378 просмотров