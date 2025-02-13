В Верховной Раде произошла потасовка, заседание было закрыто
Киев • УНН
В Верховной Раде произошла потасовка после блокирования трибуны депутатами с плакатами "Украина - не россия". Заседание было закрыто через несколько минут после открытия.
Через несколько минут после открытия Верховной Рады началась давка, поэтому заседание было закрыто. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
"Без драки, но с давкой",— пишет нардеп.
Народные депутаты от "Европейской солидарности" блокировали трибуну с плакатами "Украина — не россия" и кричали "позор".
Дополнение
12 февраля Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто разрушал национальную безопасность Украины и помогал россии. В частности, были введены санкции против Петра Порошенко. По словам политика, это решение для него не стало неожиданностью, а Офис Президента пока не комментирует ситуацию.