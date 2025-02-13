В Верховной Раде произошла потасовка, заседание было закрыто

ukenru
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 48454 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 102986 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 106544 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 109959 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 110457 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 104600 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 106047 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103758 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 126489 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 104236 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

12 февраля, 23:13 • 69422 просмотра
Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

12 февраля, 23:37 • 73723 просмотра
Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

12 февраля, 23:46 • 77385 просмотра
Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

13 февраля, 00:22 • 82613 просмотра
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

13 февраля, 01:39 • 80714 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 115972 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 126489 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 171156 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 169687 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 179770 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 674 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 105024 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 105760 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 145421 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 146043 просмотра
Актуальное
В Верховной Раде произошла потасовка, заседание было закрыто

В Верховной Раде произошла потасовка, заседание было закрыто

Киев  •  УНН

 • 5915 просмотра

Read in English

В Верховной Раде произошла потасовка после блокирования трибуны депутатами с плакатами "Украина - не россия". Заседание было закрыто через несколько минут после открытия.

Через несколько минут после открытия Верховной Рады началась давка, поэтому заседание было закрыто. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Без драки, но с давкой",— пишет нардеп. 

Народные депутаты от "Европейской солидарности" блокировали трибуну с плакатами "Украина — не россия" и кричали "позор".

Дополнение

12 февраля Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто разрушал национальную безопасность Украины и помогал россии. В частности, были введены санкции против Петра Порошенко. По словам политика, это решение для него не стало неожиданностью, а Офис Президента пока не комментирует ситуацию.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы