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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130851 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189535 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152600 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142046 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119462 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108635 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149248 перегляди

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У Верховній Раді сталася штовханина, засідання закрили

У Верховній Раді сталася штовханина, засідання закрили

Київ • УНН

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У Верховній Раді сталася штовханина після блокування трибуни депутатами з плакатами "Україна - не росія". Засідання було закрито через кілька хвилин після відкриття.

Через кілька хвилин після того як відкрилася Верховна Рада почалася штовханина, тож засідання закрили. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"Без драки, але зі штовханиною",— пише нардеп. 

Народні депутати від "Європейської солідарності" блокували трибуну з плакатами "Україна — не росія" та викрикували "ганьба".

Доповнення

12 лютого Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії. Зокрема запровадили санкції проти Петра Порошенко. За словами політика, це рішення не стало для нього несподіванкою, а Офіс Президента наразі ситуацію не коментує.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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