У Верховній Раді сталася штовханина, засідання закрили

Через кілька хвилин після того як відкрилася Верховна Рада почалася штовханина, тож засідання закрили. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"Без драки, але зі штовханиною",— пише нардеп.

Народні депутати від "Європейської солідарності" блокували трибуну з плакатами "Україна — не росія" та викрикували "ганьба".

Доповнення

12 лютого Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії. Зокрема запровадили санкції проти Петра Порошенко. За словами політика, це рішення не стало для нього несподіванкою, а Офіс Президента наразі ситуацію не коментує.