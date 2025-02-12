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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129677 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188404 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151769 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141576 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119102 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108570 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Порошенко заявив, що РНБО запровадила проти нього санкції

Порошенко заявив, що РНБО запровадила проти нього санкції

Київ • УНН

 • 42858 перегляди

Петро Порошенко повідомив про введення санкцій РНБО проти нього. За словами політика, це рішення не стало для нього несподіванкою, а Офіс Президента наразі ситуацію не коментує.

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти народного депутата Петра Порошенка. Про це повідомив сам Порошенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Деталі

Як заявив Порошенко, РНБО ухвалила рішення щодо введення санкцій проти нього. За його словами, це не стало для нього новиною та він мав усю відповідну інформацію.

В Офісі Президента наразі інформацію про санкції проти Петра Порошенка не коментували.

Нагадаємо

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії. Рішення мають оприлюднити завтра, 13 лютого.

Павло Башинський

Павло Башинський

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