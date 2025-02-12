Порошенко заявив, що РНБО запровадила проти нього санкції
Київ • УНН
Петро Порошенко повідомив про введення санкцій РНБО проти нього. За словами політика, це рішення не стало для нього несподіванкою, а Офіс Президента наразі ситуацію не коментує.
Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти народного депутата Петра Порошенка. Про це повідомив сам Порошенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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Як заявив Порошенко, РНБО ухвалила рішення щодо введення санкцій проти нього. За його словами, це не стало для нього новиною та він мав усю відповідну інформацію.
В Офісі Президента наразі інформацію про санкції проти Петра Порошенка не коментували.
Нагадаємо
Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії. Рішення мають оприлюднити завтра, 13 лютого.