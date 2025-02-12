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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко заявил, что СНБО ввел против него санкции

Порошенко заявил, что СНБО ввел против него санкции

Киев  •  УНН

 • 6273 просмотра

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Петр Порошенко сообщил о введении санкций СНБО против него. По словам политика, это решение не стало для него неожиданностью, а Офис Президента пока ситуацию не комментирует.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против народного депутата Петра Порошенко. Об этом сообщил сам Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Как заявил Порошенко, СНБО принял решение о введении санкций против него. По его словам, это не стало для него новостью и он имел всю соответствующую информацию.

В Офисе Президента пока информацию о санкциях против Петра Порошенко не комментировали.

Напомним

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии. Решение должны обнародовать завтра, 13 февраля.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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