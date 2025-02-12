Порошенко заявил, что СНБО ввел против него санкции
Киев • УНН
Петр Порошенко сообщил о введении санкций СНБО против него. По словам политика, это решение не стало для него неожиданностью, а Офис Президента пока ситуацию не комментирует.
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против народного депутата Петра Порошенко. Об этом сообщил сам Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Как заявил Порошенко, СНБО принял решение о введении санкций против него. По его словам, это не стало для него новостью и он имел всю соответствующую информацию.
В Офисе Президента пока информацию о санкциях против Петра Порошенко не комментировали.
Напомним
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии. Решение должны обнародовать завтра, 13 февраля.