У Раді сталася штовханина між депутатами "Слуги народу": відео
Київ • УНН
Народні депутати Неклюдов та Касай від "Слуги народу" побилися під час засідання Верховної Ради. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення, коли парламент транслював засідання онлайн.
У Верховній Раді під час засідання сталася штовханина між народними депутатами - представниками від "Слуги народу", пише УНН.
Деталі
"В Раді була бійка між Слугами. Побились депутати Неклюдов та Касай", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Додамо, вперше з початку повномасштабного вторгнення у парламенту онлайн-трансляція засідання.
У Верховній Раді сталася штовханина, засідання закрили13.02.25, 10:29 • 32379 переглядiв