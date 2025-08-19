Cтефанчук відповів, коли буде постанова про повернення онлайн-трансляцій засідань Ради

$41.260.08
Ексклюзив
09:27 • 134 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 24115 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 28960 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 46840 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 67008 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 49101 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 37140 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41385 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107182 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51459 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 24315 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 28676 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 34914 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 30607 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 30002 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 31047 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 35999 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 142012 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Німеччина
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 31540 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 30204 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 88889 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 79400 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 111400 перегляди
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
БМ-21 «Град»
Fox News

Cтефанчук відповів, коли буде постанова про повернення онлайн-трансляцій засідань Ради

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Постанова про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради очікується з початку нової сесії у вересні. Голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що її буде внесено та проголосовано.

Cтефанчук відповів, коли буде постанова про повернення онлайн-трансляцій засідань Ради

Постанова про повернення прямих  трансляцій засідань Верховної Ради має бути з початку нової сесії — з вересня. Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук під час засідання Ради, передає УНН

Ми домовилися, що (постанова буде – ред.) з початку 14-ї сесії…Я думаю, що вона буде внесена й проголосована в залі

- заявив Стефанчук. 

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що постанова про повернення трансляцій Ради готова.   

Постанова знаходиться на погодженні з більшістю

- додав Гончаренко. 

Доповнення

31 липня вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відбулась онлайн-трансляція засідання Верховної Ради. Перед цим низка громадських організацій та ЗМІ вимагали негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради. Зокрема, через розгляд законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ та САП.

Проте дозвіл на онлайн-трансляцію засідання діяв лише 31 липня. В той день Верховна Рада провалила голосування за відновлення трансляцій пленарних засідань. 

Руслан Стефанчук заявив, що онлайн-трансляції пленарних засідань парламенту відбуваються із затримуванням з міркувань безпеки. Проте деякі нардепи проводять онлайн-трансляції засідань все одно й повні записи засідань ВР публікуються.

 Журналісти наразі обмежені у доступі в кулуари Верховної Ради та у ложе преси, натомість працюють лише у прес-центрі. Також кількість журналістів обмежена.  

Лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська наголошувала, що  відсутність журналістів у стінах Верховної Ради та онлайн-трансляцій засідань не лише погіршує доступ до інформації, а й впливає на ефективність роботи парламентарів.  

Анна Мурашко

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Україна