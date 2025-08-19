Cтефанчук відповів, коли буде постанова про повернення онлайн-трансляцій засідань Ради
Київ • УНН
Постанова про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради очікується з початку нової сесії у вересні. Голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що її буде внесено та проголосовано.
Постанова про повернення прямих трансляцій засідань Верховної Ради має бути з початку нової сесії — з вересня. Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук під час засідання Ради, передає УНН.
Ми домовилися, що (постанова буде – ред.) з початку 14-ї сесії…Я думаю, що вона буде внесена й проголосована в залі
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що постанова про повернення трансляцій Ради готова.
Постанова знаходиться на погодженні з більшістю
Доповнення
31 липня вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відбулась онлайн-трансляція засідання Верховної Ради. Перед цим низка громадських організацій та ЗМІ вимагали негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради. Зокрема, через розгляд законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ та САП.
Проте дозвіл на онлайн-трансляцію засідання діяв лише 31 липня. В той день Верховна Рада провалила голосування за відновлення трансляцій пленарних засідань.
Руслан Стефанчук заявив, що онлайн-трансляції пленарних засідань парламенту відбуваються із затримуванням з міркувань безпеки. Проте деякі нардепи проводять онлайн-трансляції засідань все одно й повні записи засідань ВР публікуються.
Журналісти наразі обмежені у доступі в кулуари Верховної Ради та у ложе преси, натомість працюють лише у прес-центрі. Також кількість журналістів обмежена.
Лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська наголошувала, що відсутність журналістів у стінах Верховної Ради та онлайн-трансляцій засідань не лише погіршує доступ до інформації, а й впливає на ефективність роботи парламентарів.