Утримання під вартою судді Мар’їнського районного суду є обґрунтуваним

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 2192 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 9564 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 5004 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 12719 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 32800 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 42380 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 45895 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 70565 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 174539 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72446 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.5м/с
39%
745мм
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 68040 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 11663 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 50493 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 34476 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 34931 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 9562 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 35027 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 88153 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 174532 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 140947 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 51276 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 46967 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 46896 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 74846 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 90384 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Лікарські засоби
Гривня
Нафта

Утримання під вартою судді Мар’їнського районного суду є обґрунтуваним

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Вища рада правосуддя погодила утримання під вартою судді Мар’їнського районного суду Донецької області. Його підозрюють у схемі незаконного уникнення мобілізації.

Утримання під вартою судді Мар’їнського районного суду є обґрунтуваним

Вища рада правосуддя погодилась з доказами причетності суддів Мар’їнського районного суду Донецької області до злочинної діяльності, передає УНН із посиланням на сторінку пресслужби Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Вища рада правосуддя 21 серпня погодила утримання під вартою судді Мар’їнського районного суду Донецької області, підозрюваного у схемі незаконного уникнення мобілізації. 

Крім того, надано згоду на цілодобовий домашній арешт іншого судді, підозрюваного у тяжкому злочині проти миру та безпеки людства.

Обидва судді тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя.  

- ідеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили масштабну схему підробки судових рішень у Мар'їнському райсуді, в Донецькій області. Вручено 5 підозр. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко. 

"Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень засідань": Кравченко про суд над Косовим20.08.25, 20:57 • 3372 перегляди

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Донецька область
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Мар'їнка