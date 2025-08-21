Утримання під вартою судді Мар’їнського районного суду є обґрунтуваним
Київ • УНН
Вища рада правосуддя погодила утримання під вартою судді Мар’їнського районного суду Донецької області. Його підозрюють у схемі незаконного уникнення мобілізації.
Вища рада правосуддя погодилась з доказами причетності суддів Мар’їнського районного суду Донецької області до злочинної діяльності, передає УНН із посиланням на сторінку пресслужби Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Вища рада правосуддя 21 серпня погодила утримання під вартою судді Мар’їнського районного суду Донецької області, підозрюваного у схемі незаконного уникнення мобілізації.
Крім того, надано згоду на цілодобовий домашній арешт іншого судді, підозрюваного у тяжкому злочині проти миру та безпеки людства.
Обидва судді тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя.
Нагадаємо
Правоохоронці викрили масштабну схему підробки судових рішень у Мар'їнському райсуді, в Донецькій області. Вручено 5 підозр. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
