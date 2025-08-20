"Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень засідань": Кравченко про суд над Косовим

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 5616 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 28366 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 25759 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 45123 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 194612 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 69001 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 65525 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 62579 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 210683 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 172313 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.3м/с
54%
744мм
Популярнi новини
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 53151 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 35243 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 39978 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 11623 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 16764 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 16932 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 28366 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 45124 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 194612 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 210683 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Святошинський район
Вашингтон
Печерський район
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 11368 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 10696 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 11732 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 40262 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 53480 перегляди
Актуальне
Пістолет
Нафта
Дія (сервіс)
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби

"Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень засідань": Кравченко про суд над Косовим

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Сторона обвинувачення задоволена засіданням у справі про вбивство Максима Матерухіна. Суд нарешті дослідив докази та допитав судово-медичного експерта.

"Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень засідань": Кравченко про суд над Косовим

Суд дослідив докази та допитав експерта у справі про вбивство Максима Матерухіна. Процес зрушив з місця, наступний етап – допит обвинуваченого.  Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН

Справедливий вирок - попереду. Сторона обвинувачення задоволена сьогоднішнім засіданням у справі про вбивство Максима Матерухіна. Це перше і головне

- повідомив Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що більше року процес свідомо затягувався колишніми адвокатами обвинуваченого. Сьогодні суд нарешті зміг у повному обсязі дослідити всі докази.

Кравченко зауважив, що сьогодні також був допитаний судово-медичний експерт.

Наступна стадія — допит обвинуваченого. Уже сьогодні нам вдалося поставити йому кілька запитань. Завтра суд продовжить засідання, і тоді перейдемо до повноцінного допиту. Сподіваюся, він буде таким же багатослівним, як і сьогодні

- додав Генпрокурор.

Я можу констатувати: ми зрушили з місця. Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень. Попереду — справедливий вирок і покарання за цей злочин

- додав Кравченко.

Генпрокурор подякував всім не байдужим, хто не втомлюється приходити на кожне засідання для підтримки як родини Максима, так і публічності процесу.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Нагадаємо

Як повідомляв Генпрокурор, на сьогоднішньому судовому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, були дослідженні всі речові докази.

Зокрема, суд у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.   

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.  

Також Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Косов відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до армії.

Наступне судове засідання у справі Артема Косова відбудеться 21 серпня, де заплановано його допит.

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко