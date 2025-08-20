"Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень засідань": Кравченко про суд над Косовим

Суд дослідив докази та допитав експерта у справі про вбивство Максима Матерухіна. Процес зрушив з місця, наступний етап – допит обвинуваченого. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Справедливий вирок - попереду. Сторона обвинувачення задоволена сьогоднішнім засіданням у справі про вбивство Максима Матерухіна. Це перше і головне - повідомив Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що більше року процес свідомо затягувався колишніми адвокатами обвинуваченого. Сьогодні суд нарешті зміг у повному обсязі дослідити всі докази.

Кравченко зауважив, що сьогодні також був допитаний судово-медичний експерт.

Наступна стадія — допит обвинуваченого. Уже сьогодні нам вдалося поставити йому кілька запитань. Завтра суд продовжить засідання, і тоді перейдемо до повноцінного допиту. Сподіваюся, він буде таким же багатослівним, як і сьогодні - додав Генпрокурор.

Я можу констатувати: ми зрушили з місця. Відтепер жодних затягувань чи безпідставних перенесень. Попереду — справедливий вирок і покарання за цей злочин - додав Кравченко.

Генпрокурор подякував всім не байдужим, хто не втомлюється приходити на кожне засідання для підтримки як родини Максима, так і публічності процесу.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Нагадаємо

Як повідомляв Генпрокурор, на сьогоднішньому судовому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, були дослідженні всі речові докази.

Зокрема, суд у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

Також Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Косов відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до армії.

Наступне судове засідання у справі Артема Косова відбудеться 21 серпня, де заплановано його допит.