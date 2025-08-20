«Отныне никаких затягиваний или безосновательных переносов заседаний»: Кравченко о суде над Косовым

$41.360.10
США ввели санкции против судов Международного уголовного суда
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
20 августа, 08:52
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
20 августа, 11:47
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
20 августа, 12:11
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
12:51
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 11:22
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 09:29
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
20 августа, 08:14
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
«Отныне никаких затягиваний или безосновательных переносов заседаний»: Кравченко о суде над Косовым

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Сторона обвинения довольна заседанием по делу об убийстве Максима Матерухина. Суд наконец исследовал доказательства и допросил судебно-медицинского эксперта.

«Отныне никаких затягиваний или безосновательных переносов заседаний»: Кравченко о суде над Косовым

Суд исследовал доказательства и допросил эксперта по делу об убийстве Максима Матерухина. Процесс сдвинулся с места, следующий этап – допрос обвиняемого. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Справедливый приговор - впереди. Сторона обвинения довольна сегодняшним заседанием по делу об убийстве Максима Матерухина. Это первое и главное

- сообщил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что более года процесс сознательно затягивался бывшими адвокатами обвиняемого. Сегодня суд наконец смог в полном объеме исследовать все доказательства.

Кравченко отметил, что сегодня также был допрошен судебно-медицинский эксперт.

Следующая стадия — допрос обвиняемого. Уже сегодня нам удалось задать ему несколько вопросов. Завтра суд продолжит заседание, и тогда перейдем к полноценному допросу. Надеюсь, он будет таким же многословным, как и сегодня

- добавил Генпрокурор.

Я могу констатировать: мы сдвинулись с места. Отныне никаких затягиваний или безосновательных переносов. Впереди — справедливый приговор и наказание за это преступление

- добавил Кравченко.

Генпрокурор поблагодарил всех неравнодушных, кто не устает приходить на каждое заседание для поддержки как семьи Максима, так и публичности процесса.

Дополнение

Как сообщал Генпрокурор, на сегодняшнем судебном заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, были исследованы все вещественные доказательства.

В частности, суд по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова заслушал выводы судебно-медицинского эксперта. Он отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

Также Руслан Кравченко попытался узнать от обвиняемого, действительно ли он призывал потерпевшего идти служить в армию. Косов отказался подтвердить, что призывал подростка идти служить в армию.

Следующее судебное заседание по делу Артема Косова состоится 21 августа, где запланирован его допрос.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Руслан Кравченко