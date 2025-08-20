Пройшли всю стадію дослідження доказів: Генпрокурор про судове засідання у справі щодо вбивства на фунікулері

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 2096 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
11:22 • 23350 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 22944 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 39885 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 156424 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 58044 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 55094 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 53097 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 192377 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 158516 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
43%
744мм
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 15124 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 17007 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 44753 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 30453 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 32579 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 14563 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 23350 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 39885 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 156422 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 192376 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Святошинський район
Печерський район
Індія
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 10341 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 9432 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 10612 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 32698 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 44876 перегляди
Актуальне
Нафта
Пістолет
Дія (сервіс)
Безпілотний літальний апарат
Гривня

Пройшли всю стадію дослідження доказів: Генпрокурор про судове засідання у справі щодо вбивства на фунікулері

Київ • УНН

 • 132 перегляди

На судовому засіданні у справі Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері, досліджені всі речові докази.

Пройшли всю стадію дослідження доказів: Генпрокурор про судове засідання у справі щодо вбивства на фунікулері

На сьогоднішньому судовому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, були дослідженні всі речові докази. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який особисто увійшов до складу групи прокурорів, які підтримують обвинувачення, передає УНН

На цьому судовому засіданні ми пройшли всю стадію дослідження речових доказів. Також за клопотання сторони обвинуваченого допитали додаткового експерта, який проводив судово-медичну експертизу. Ми його допитали для встановлення додаткових обставин в цьому провадженні. І також буде вирішуватись питання на наступному засіданні у сторони обвинувачення щодо доцільності призначення додаткової комплексної експертизи із іншими експертизами

- розповів Кравченко.

Наступне засідання відбудеться завтра, 21 серпня. На ньому планується допит обвинуваченого.

Сторона обвинувачення сьогоднішнім засіданням задоволена. Тому що 5 судових засідань, які було перед цим засіданням не відбулись. Тому ідемо до логічного кінця… Саме до задоволення позиції сторони обвинувачення – довічного покарання обвинуваченого

- наголосив Генпрокурор. 

Раніше УНН повідомляв, що на суді судово-медичний експерт зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.   

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.  

Також Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Косов відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до армії.

Крім того, сторона обвинувачення звернула увагу, що батько Косова за два тижні до подій звернувся до поліції через вчинення домашнього насильства.

Кравченко прокоментував дії підсудного у справі про вбивство на фунікулері: був у стані сп'яніння та дозволяв собі образливі репліки20.08.25, 18:29 • 1348 переглядiв

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Пістолет
Дитина
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство закордонних справ України
Київ