Пройшли всю стадію дослідження доказів: Генпрокурор про судове засідання у справі щодо вбивства на фунікулері

На сьогоднішньому судовому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, були дослідженні всі речові докази. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який особисто увійшов до складу групи прокурорів, які підтримують обвинувачення, передає УНН.

На цьому судовому засіданні ми пройшли всю стадію дослідження речових доказів. Також за клопотання сторони обвинуваченого допитали додаткового експерта, який проводив судово-медичну експертизу. Ми його допитали для встановлення додаткових обставин в цьому провадженні. І також буде вирішуватись питання на наступному засіданні у сторони обвинувачення щодо доцільності призначення додаткової комплексної експертизи із іншими експертизами - розповів Кравченко.

Наступне засідання відбудеться завтра, 21 серпня. На ньому планується допит обвинуваченого.

Сторона обвинувачення сьогоднішнім засіданням задоволена. Тому що 5 судових засідань, які було перед цим засіданням не відбулись. Тому ідемо до логічного кінця… Саме до задоволення позиції сторони обвинувачення – довічного покарання обвинуваченого - наголосив Генпрокурор.

Раніше УНН повідомляв, що на суді судово-медичний експерт зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

Також Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Косов відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до армії.



Крім того, сторона обвинувачення звернула увагу, що батько Косова за два тижні до подій звернувся до поліції через вчинення домашнього насильства.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.