Прокурор про обвинуваченого у вбивстві на фунікулері: вчиняв домашнє насильство щодо свого батька

Київ • УНН

 • 1868 перегляди

Під час суду у справі Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві на фунікулері, прокурор заявив про домашнє насильство. За два тижні до інциденту батько Косова звертався до поліції через побиття сином.

Прокурор про обвинуваченого у вбивстві на фунікулері: вчиняв домашнє насильство щодо свого батька

Під час суду у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, сторона обвинувачення звернула увагу, що батько Косова за два тижні до подій звернувся до поліції через вчинення домашнього насильства. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

21 березня, приблизно за два тижні до даної події батько Косова був змушений звернутися до поліції, у зв'язку з тим, як було зазначено, що син у нетверезому стані б'є його і виганяє з дому. Це свідчить про відсутність міцних соціальних зв'язків, а також на відсутність розуміння загальних норм моралі. Попри прийняті в суспільстві норми спілкування з батьками він вчиняв такі дії

- зазначив прокурор. 

Обвинувачуваний зі свого боку заперечив це, заявивши, що жодного насильства щодо близьких він не вчиняв.

Раніше УНН повідомляв, що суд на сьогоднішньому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.   

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.  

Також Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Косов відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до армії.

Кравченко прокоментував дії підсудного у справі про вбивство на фунікулері: був у стані сп'яніння та дозволяв собі образливі репліки20.08.25, 18:29 • 1350 переглядiв

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Пістолет
Національна поліція України
Святошинський район
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство закордонних справ України
Печерський район
Київ