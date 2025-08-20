Прокурор об обвиняемом в убийстве на фуникулере: совершал домашнее насилие в отношении своего отца

Во время суда по делу бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, сторона обвинения обратила внимание, что отец Косова за две недели до событий обратился в полицию из-за совершения домашнего насилия. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

21 марта, примерно за две недели до данного события отец Косова был вынужден обратиться в полицию, в связи с тем, как было отмечено, что сын в нетрезвом состоянии бьет его и выгоняет из дома. Это свидетельствует об отсутствии прочных социальных связей, а также об отсутствии понимания общих норм морали. Несмотря на принятые в обществе нормы общения с родителями, он совершал такие действия - отметил прокурор.

Обвиняемый со своей стороны отрицал это, заявив, что никакого насилия в отношении близких он не совершал.

Ранее УНН сообщал, что суд на сегодняшнем заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова заслушал выводы судебно-медицинского эксперта. Он отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

Также Руслан Кравченко попытался узнать от обвиняемого, действительно ли он призывал потерпевшего идти служить в армию. Косов отказался подтвердить, что призывал подростка идти служить в армию.

Кравченко прокомментировал действия подсудимого по делу об убийстве на фуникулере: был в состоянии опьянения и позволял себе оскорбительные реплики

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.