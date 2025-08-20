$41.360.10
Пройдена вся стадия исследования вещественных доказательств: Генпрокурор о судебном заседании по делу об убийстве на фуникулере

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

На сегодняшнем судебном заседании по делу Артема Косова, обвиняемого в убийстве 16-летнего парня на фуникулере, были исследованы вещественные доказательства.

Пройдена вся стадия исследования вещественных доказательств: Генпрокурор о судебном заседании по делу об убийстве на фуникулере

На сегодняшнем судебном заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, были исследованы все вещественные доказательства. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который лично вошел в состав группы прокуроров, поддерживающих обвинение, передает УНН.

На этом судебном заседании мы прошли всю стадию исследования вещественных доказательств. Также по ходатайству стороны обвиняемого допросили дополнительного эксперта, который проводил судебно-медицинскую экспертизу. Мы его допросили для установления дополнительных обстоятельств в этом производстве. И также будет решаться вопрос на следующем заседании у стороны обвинения относительно целесообразности назначения дополнительной комплексной экспертизы с другими экспертизами

- рассказал Кравченко.

Следующее заседание состоится завтра, 21 августа. На нем планируется допрос обвиняемого.

Сторона обвинения сегодняшним заседанием довольна. Потому что 5 судебных заседаний, которые были перед этим заседанием, не состоялись. Поэтому идем к логическому концу… Именно к удовлетворению позиции стороны обвинения – пожизненного наказания обвиняемого

- подчеркнул Генпрокурор.

Ранее УНН сообщал, что на суде судебно-медицинский эксперт отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

Также Руслан Кравченко попытался узнать от обвиняемого, действительно ли он призывал потерпевшего идти служить в армию. Косов отказался подтвердить, что призывал подростка идти служить в армию.

Кроме того, сторона обвинения обратила внимание, что отец Косова за две недели до событий обратился в полицию из-за совершения домашнего насилия.

Кравченко прокомментировал действия подсудимого по делу об убийстве на фуникулере: был в состоянии опьянения и позволял себе оскорбительные реплики20.08.25, 18:29 • 1760 просмотров

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Пистолет
Ребенок
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Министерство иностранных дел Украины
Киев