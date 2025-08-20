Вбивство підлітка на фунікулері: завтра на суді допитають обвинуваченого

Наступне засідання у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, відбудеться завтра, 21 серпня. На ньому планується допит обвинуваченого.

Про це після сьогоднішнього засідання суду заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який особисто увійшов до складу групи прокурорів, які підтримують обвинувачення, передає УНН.

Ми перейшли на стадію допиту обвинуваченого. Сьогодні з дозволу шановного суду була можливість декілька запитань задати обвинуваченому. Наступне засідання відбудеться завтра. Очікуємо допит обвинуваченого - розповів Генпрокурор.

Також Кравченко вказав, що обвинувачений брехав під час дослідження доказів – що робив і під час досудового розслідування.

Ми ще раз підтверджуємо його умисел саме на вбивство неповнолітнього - наголосив Кравченко.

Доповнення

Як повідомляв Генпрокурор, на сьогоднішньому судовому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, були дослідженні всі речові докази.

Зокрема, суд у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

Також Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Косов відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до армії.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.