Убийство подростка на фуникулере: завтра в суде допросят обвиняемого

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Следующее судебное заседание по делу Артема Косова состоится 21 августа, где запланирован его допрос.

Убийство подростка на фуникулере: завтра в суде допросят обвиняемого

Следующее заседание по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, состоится завтра, 21 августа. На нем планируется допрос обвиняемого.

Об этом после сегодняшнего заседания суда заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который лично вошел в состав группы прокуроров, поддерживающих обвинение, передает УНН.

Мы перешли на стадию допроса обвиняемого. Сегодня с разрешения уважаемого суда была возможность несколько вопросов задать обвиняемому. Следующее заседание состоится завтра. Ожидаем допрос обвиняемого

- рассказал Генпрокурор.

Также Кравченко указал, что обвиняемый лгал во время исследования доказательств  – что делал и во время досудебного расследования.

Мы еще раз подтверждаем его умысел именно на убийство несовершеннолетнего

- подчеркнул Кравченко.

Дополнение

Как сообщал Генпрокурор, на сегодняшнем судебном заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, были исследованы все вещественные доказательства.

В частности, суд по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова заслушал выводы судебно-медицинского эксперта. Он отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею.   

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.  

Также Руслан Кравченко попытался узнать от обвиняемого, действительно ли он призывал потерпевшего идти служить в армию. Косов отказался подтвердить, что призывал подростка идти служить в армию.

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в подпитии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Татьяна Краевская

